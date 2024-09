Oubliez les cours de communication ou les longues conférences sur l’éducation financière. Le sujet sur lequel les joueurs NBA veulent se documenter aujourd’hui, c’est le vin !

On ne compte plus les exemples de joueurs NBA ayant investi dans la vigne, comme Carmelo Anthony, LeBron James, Tony Parker ou CJ McCollum. Récemment, c’est Jimmy Butler qui s’est rendu en Bourgogne pour découvrir les plus grands crus. Comme l’ailier du Heat, Donovan Mitchell est encore un novice mais aspire visiblement à en savoir davantage.

Le « Spida Blend » bientôt à déguster

C’est notamment à ce titre qu’il s’est rendu sur la propriété de la « Prisoner Wine Company » pour participer à une journée découverte. Le vignoble a déjà collaboré avec de nombreux joueurs NBA, comme en 2022 lors du lancement d’un vin en édition limitée appelé « Corrections », s’associant à Malcolm Brogdon, Kent Bazemore et Tobias Harris.

Une session spéciale « apprentissage du vin pour les stars de la NBA » a depuis été créée pour les amateurs, signe que la demande est bien présente !

« J’ai commencé par du Muscat, ce qui n’a pas été l’une de mes meilleures décisions ! », a-t-il lancé. « Pour moi, ce n’est pas grave de ne pas s’y connaître. C’est la première fois que je viens dans la Napa Valley. Il y a deux ans, je savais ce que j’aimais, mais je n’arrivais pas à mettre des mots dessus. Maintenant, les plus jeunes me demandent conseil. Je savais que je devais apprendre ce qui se cachait derrière le vin ».

Le programme a été riche avec une immersion dans le processus de fabrication, et une initiation à l’assemblage au cours duquel le joueur a été invité à sélectionner son propre assortiment de cépages. L’arrière des Cavaliers a choisi un assemblage composé à à 60% de syrah, 30% de zinfandel et à 10% de cabernet sauvignon, tous issus du millésime 2023. Pour marquer le coup, « The Prisoner » va en produire une cuve et le mettra en bouteille sous le nom de « Spida Blend ».

Plus qu’une simple journée découverte, Donovan Mitchell a su lier l’utile à l’agréable en participant au combat de la « Prisoner Wine Company » pour la justice sociale en milieu carcéral et les réformes des prisons. En marge de sa venue, un don de 25 000 dollars a ainsi été effectué à l’association « Alliance for Higher Education in Prison » qui œuvre pour sa part pour favoriser l’accès à l’enseignement supérieur en milieu carcéral.

Un premier bain

Le but de sa venue était également d’user de son image pour contribuer à la promotion du vin, chez les connaisseurs comme chez les amateurs. « C’est comme pour mes chaussures signatures, je veux que les gens puissent se les payer. Ça commence par là. Je veux utiliser mon image pour montrer que le vin, c’est pour tout le monde », a-t-il ajouté.

Il s’est également promis de revenir pour passer quelques jours cette fois et continuer à acquérir davantage de connaissance. Dans l’optique de suivre ces aînés en possédant à son tour une exploitation viticole ? Par pour l’instant, mais après sa carrière, qui sait ?

« Quand je fais quelque chose, je veux le faire à fond. Je ne veux pas en avoir juste pour en avoir. Je veux comprendre toutes les petites choses. C’est comme ma vie, le basket ».

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.8 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.5 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.7 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.2 1.8 2.8 0.6 26.6 Total 468 34 45.0 36.6 84.3 0.8 3.5 4.3 4.7 2.5 1.4 2.8 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.