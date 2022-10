Fromage et vin, les tentations éternelles de Tony Parker

Bon vivant, Tony Parker, en bon Français qui se respecte, apprécie son fromage et son vin. Surtout à la retraite.

« Je suis un gourmet, j’aime manger, assurément. J’adore un bon plat, un bon fromage et un bon vin. Mais j’essaye de trouver un juste milieu car j’essaye de ne pas être lourd » déclare-t-il. « Mon diététicien m’a toujours conseillé de ne pas prendre trop de poids après la retraite, car ce sont les kilos les plus pénibles à perdre. Plus on vieillit, plus c’est compliqué de perdre du poids. »

L’ancien meneur des Spurs, à la retraite depuis 2019 et partenaire en affaires depuis mars 2021 avec Michel Reybier, propriétaire d’un domaine à son nom et spécialisé dans le rosé, se rappelle que la tentation était forte durant ses années de joueur, mais que la raison prenait malgré tout le dessus. « Je savais que si je me laissais tenter, alors je ne serai pas aussi bon sur le terrain. Et je voulais être bon. »

« TP » se souvient surtout du chemin parcouru depuis son arrivée en NBA au début des années 2000, dans une ligue dont la culture était alors très urbaine.

« Quand je suis arrivé en 2001, la NBA c’était plutôt l’alcool fort et le hip-hop. Et puis la ligue a changé. » se souvient-il. « Le ‘dress code’ a été mis en place, tout le monde devait être bien habillé. En parallèle, le monde du hip-hop a suivi le même mouvement. Des gars comme Jay-Z ou Kanye West ont commencé à porter plus souvent des costumes. Et puis certains, comme Jay-Z, ont commencé à apprécier les bons champagnes. Et aujourd’hui, j’ai le sentiment que de nombreux joueurs NBA apprécient les bons vins. »

Ce n’est pas CJ McCollum, propriétaire d’un vignoble dans l’Oregon depuis plus d’un an, qui dira le contraire.