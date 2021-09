CJ McCollum devient propriétaire d’un vignoble

À l’instar de LeBron James, Draymond Green, Kevin Love ou encore Carmelo Anthony, CJ McCollum fait partie de cette liste de joueurs qui adorent et consomment régulièrement du vin (avec modération). L’arrière des Blazers l’a d’ailleurs démontré ces derniers mois, emportant par exemple avec lui 84 (!) bouteilles dans la « bulle » d’Orlando, à l’été 2020, et créant surtout —avec sa femme Elise— son propre label, le « McCollum Heritage 91 », en juin 2020.

Et à bientôt 30 ans (il les aura après-demain, le 19 septembre, ndlr), CJ McCollum a franchi une nouvelle étape dans son amour pour le vin, en s’offrant un joli cadeau d’anniversaire avant l’heure, à savoir un vignoble de 129 hectares, dans l’Oregon. Le compère de Damian Lillard devient, par conséquent, le premier joueur en activité à posséder son propre vignoble.

Ce vignoble, propice à la production du vin et à la culture du raisin, se situe dans la vallée de Willamette, près des montagnes Chehalem, où sont actuellement cultivées les grappes qui servent à la réalisation du pinot noir de CJ et Elise McCollum.

« Cela fait un peu plus d’un an que nous avons lancé le label ‘McCollum Heritage 91’ et, depuis plus longtemps encore, Elise et moi avons eu la chance de visiter plusieurs vignobles de la vallée de Willamette », explique l’arrière de Portland. « Avec notre vision à long terme du ‘McCollum Heritage 91’, nous voulions vraiment renforcer davantage notre sentiment d’appartenance à ce lieu, désormais représenté par l’acquisition de cette magnifique propriété. »

L’objectif du couple McCollum sera de commencer à aménager leur nouveau vignoble dès l’année prochaine, tandis que la production de leur vin continuera entre temps, avec leur partenaire de toujours, Adelsheim Vineyard. À noter que la cuvée 2018 de pinot noir du « McCollum Heritage 91 » était tombée en rupture de stock en seulement une heure, et que la cuvée 2019 de ce même cépage sera disponible à la vente à partir du 27 septembre prochain.