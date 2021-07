CJ McCollum rappelle l’importance de bien préparer son après-carrière

On le sait, CJ McCollum est bien plus qu’un basketteur. L’arrière de Portland a fait des études de journalisme et en a profité pour lancer son propre podcast. En plus de ses émissions, l’ancien étudiant de Lehigh a créé deux « Dream Center », donnant la possibilité aux plus jeunes de se former aux métiers du journalisme.

En dehors de la sphère sportive, CJ McCollum s’est aussi lancé dans le commerce du vin. À l’image de LeBron James, le scoreur des Blazers collectionne les meilleurs crus, et c’est pourquoi Channing Frye, lui aussi amateur de vin, l’a invité dans son podcast « Full-Bodied » (un terme qu’on utilise pour dire que du vin a du corps).

Tout en dégustant quelques verres avec le champion NBA 2016, CJ McCollum a ainsi rappelé combien il était important à ses yeux de prendre son destin en main lorsqu’on entre dans la Grande Ligue, pour ne pas se retrouver totalement perdu, sans formation ni but, une fois la carrière sportive arrêtée.

« Je pense que trop de fois, on laisse le basket nous utiliser. On y met toute notre énergie et notre âme dedans et on n’a pas vraiment de plan une fois sorti de ça »

« Le basket a toujours été un échappatoire et j’ai toujours voulu l’utiliser. Je pense que trop de fois, on laisse le basketball nous utiliser. On y met toute notre énergie et notre âme dedans et on n’a pas vraiment de plan une fois sorti de ça. On a aucune identité et donc quand ça s’arrête, on est en difficulté que ce soit mentalement, financièrement voire même physiquement parce qu’on a été dépendent de ce sport pendant trop longtemps. »

Comme dans toutes carrières de haut niveau, le sportif vit sa « petite mort » lorsqu’il décide de prendre sa retraite.

Certains ont plus de difficultés à la digérer et il est important de préparer en amont l’après carrière. « Je n’ai pas eu beaucoup d’offres de bourses après le lycée mais je suis quand même aller dans une université comme Lehigh passer un diplôme pour ensuite poursuivre une carrière en journalisme. Je voulais m’assurer que j’avais tout bien organisé en dehors de la sphère basket.

La priorité était de percer en NBA mais grâce à sa réussite, CJ McCollum en a profité pour lancer de nouveaux projets. « Le basket a toujours été mon plan A mais ce plan a évolué pour avoir ensuite un plan B avec la création de mon podcast, un plan C avec la poursuite de mes études de journalisme et un plan D avec ma présence sur d’autres secteurs qui m’assurent différentes sources de revenus. »