Le passage remarqué de Jimmy Butler… en Bourgogne

« Voulez-vous coucher avec moi ce soir ? » Les images d’un Jimmy Butler charmeur et détendu au possible, attablé à une terrasse de Dijon et lâchant quelques mots de français, ont fait le tour de la toile cet été.

La superstar du Heat a fait un passage remarqué en Bourgogne à la mi-juillet, pour quelques jours. Le joueur de 34 ans a mêlé plaisir et travail au cours de sa virée française.

Accompagné de son préparateur physique James Scott, il a notamment fait un détour par le Palais des sports local pour s’y entraîner. Là-bas, Jimmy Butler a pu rencontrer des dirigeants du JDA Dijon et a reçu un maillot de supporter du club dijonnais.

: ̀ En vacances à Dijon, @JimmyButler est passé au Palais des Sports pour préparer sa prochaine saison @NBA ! L’occasion parfaite pour offrir un joli maillot au nouveau supporter de la JDA Dijon #MyJDA #nba pic.twitter.com/yZYThUnqrl — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) July 17, 2024

Rendez-vous pour les vendanges ?

Connaissant le personnage, son passage dans la capitale des Ducs n’allait pas se limiter au seul volet basket. Outre ses balades en ville, au marché des Halles, il a enchaîné les visites, en taxi, de nombreux domaines viticoles de la région (Château de la Tour, le Domaine de l’Arlot, le Domaine Dujac, le Domaine Ponsot…) pour y déguster du vin.

Ces visites ont fait l’objet d’une vidéo YouTube postée plus récemment sur le compte du joueur, intitulée « Bourgogne, France : la dégustation de vin dans toute sa splendeur ». On y voit un amateur de vin, ayant une préférence pour le rouge, très intéressé par le sujet et plutôt très bon pour deviner le millésime.

« Je serai là pour la prochaine récolte », a promis Jimmy Butler.

Photo JDA Dijon