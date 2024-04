Dominos, café, basket… Jimmy Butler veut toujours être le premier !

Depuis la « bulle », Jimmy Butler est devenu une superstar, mais aussi l’une des personnalités les plus attachantes de la NBA. Reprenant le flambeau de Boris Diaw, il est devenu le nouvel expert du café dans la ligue, et on se souvient qu’il avait carrément lancé un business dans cette même « bulle », vendant sa tasse de café 20 dollars aux autres joueurs !

Depuis, la star du Heat a carrément créé son entreprise de café, et au-delà de ses looks improbables lors du « media day », on a découvert sa passion pour la country music, le tennis ou encore le « soccer ». Sans oublier les dominos dont il partage certaines de ses parties en ligne ! À Sports Illustrated, son cousin raconte que Jimmy Butler est capable de louper des repas tant qu’il ne gagne pas une partie de dominos. En vacances, il leur est même arrivé de jouer 12 heures de suite ! Même acharnement dans l’avion du Heat lorsqu’il joue au rami avec ses coéquipiers.

« On sait que Jimmy va jouer et c’est juste une perte de temps »

« À chaque fois que vous êtes avec lui, il trouve le moyen d’être compétitif dans tous les domaines », raconte Max Strus, parti aux Cavaliers. « Qu’il s’agisse de savoir qui va finir son café en premier, qui joue aux cartes comme il faut ou qui conduit le plus vite. C’est sûr que ça devient agaçant, mais Jimmy n’a pas de bouton « relâchement ». »

Cette intensité, qu’on lui connaît sur le terrain, se transpose aussi dans la vie de tous les jours. Parrain de la fille de Jimmy Butler, Kyle Lowry confirme que cela peut vite agacer, et que le mieux est tout simplement… d’abandonner ou de ne pas jouer du tout !

« Jimmy ne se soucie pas de savoir contre qui il joue et où il joue », rappelle Kyle Lowry. « Tant qu’il est compétitif et qu’il gagne, c’est tout ce qui compte pour lui. Qu’il s’agisse de dominos, de jeux de cartes, de ramis, je ne me mêle même pas de tout ça. On sait que Jimmy va jouer et c’est juste une perte de temps. »

« On va enfiler nos tenues en octobre. Et je vais vous botter le cul à tous ! Encore une fois »

Voilà pourquoi, comme aux dominos ou aux cartes, Jimmy Butler ne peut pas s’arrêter sur une défaite, et il veut jouer le titre chaque année, Quitte à flirter avec l’épuisement pour y parvenir, comme en 2020 dans la « bulle ».

« J’ai déjà perdu, qu’est-ce que que vous voulez que je fasse ? » demande-t-il. « Me morfondre ? Je n’ai pas fait mon travail ? Eh bien, collez-moi un procès ! Mais je vais rentrer chez moi et jouer avec mes enfants. Je vais battre mes amis aux dominos et aux cartes. Et puis nous partirons en vacances ensemble. On boira du vin et on mangera de bons plats. Ensuite, on va enfiler nos tenues en octobre. Et je vais vous botter le cul à tous ! Encore une fois. »