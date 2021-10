Avec sa marque « Bigface », Jimmy Butler se lance dans le café !

« Après ma carrière de basketteur, quand les gens se demanderont : ‘Mec, qu’est-ce que Jimmy fait de nos jours ?’, vous saurez où me trouver. Je serai dans mon café, derrière le bar, en train de faire du café ».

La NBA tient le successeur de Boris Diaw en matière d’expert en café. C’est en effet Jimmy Butler qui semble tenir la corde pour prendre la relève du Français puisque le joueur de Miami a lancé sa société baptisée « Bigface » en association avec la société d’e-commerce « Shopify ».

Le barman d’Orlando

C’est à l’occasion de son séjour dans la « bulle » d’Orlando lors de la fin de la saison 2019/20 qu’il s’est pris au jeu. Déplorant la qualité du café servi sur place, il avait alors fait venir sa machine à expresso avec un bon paquet de grains de café du Salvador et s’est mis à vendre des tasses de café (20 dollars pièce !) sur tout le campus.

Jimmy Butler avait même étendu sa gamme en proposant différents services allant du macchiato au cappuccino en passant par le latte ou encore le « red eye », café dans lequel l’expresso est mélangé à du café filtre.

Barista ambulant le jour, basketteur le soir, « Jimmy Buckets » a ainsi fait chauffer la machine à expresso pendant près de trois mois. De quoi faire germer en lui l’idée de créer « Bigface », non pas dans le but de monter un business, mais davantage pour pouvoir se consacrer à sa passion.

« Il ne s’agit pas de ça pour moi. Je pense que le basket a été une grande source de revenus pour moi et ma famille. L’idée est de faire et de parler du café », a-t-il expliqué. « Raconter l’histoire derrière les grains, les agriculteurs et leurs familles. Le temps, les efforts, l’énergie mis dans une tasse de café ».

Du très haut de gamme

Il s’est notamment rendu sur des exploitations de café au Costa Rica, pour étudier la filière du commerce du café depuis la source. Les packs qu’il commercialise et qui contiennent notamment des NFT, restent tout de même du très haut de gamme. La première Box est affichée à 500 dollars et un pack (qui est en fait un « road-kit ») monte même jusqu’à 25 000 dollars, sans parler de la « mobile espresso station » à 100 000 dollars !

Des mugs et quelques hoodies sont également à la vente. À terme, Jimmy Butler devrait aussi commercialiser différentes graines de café via « Bigface ». Pour ce qui est d’ouvrir un bar, il faudra attendre la retraite. La star NBA prend donc sur son temps libre pour continuer à s’exercer.

« Je me réveille le matin, excité à l’idée d’aller m’entraîner. Ensuite, je veux me dépêcher de rentrer à la maison pour pouvoir m’entraîner à faire le barista ». Tout un programme !