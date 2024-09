Revoilà Elfrid Payton aux Pelicans !

On l’avait perdu de vue depuis quelques années, mais Elfrid Payton espère toujours rejouer en NBA, et ESPN annonce qu’il vient d’accepter une invitation des Pelicans. C’est une franchise qu’il connaît bien puisqu’il y a réalisé sans doute sa meilleure saison en carrière. C’était en 2019 avec 10.6 points, 7.6 passes et 5.2 rebonds de moyenne. Cette année-là, Elfrid Payton avait signé deux « triple-double » d’affilée.

Aujourd’hui âgé de 30 ans, il n’a plus joué en NBA depuis son passage aux Suns en 2021/22, et la saison passée, il évoluait avec les Indiana Mad Ants en G-League. Ses stats : 12.2 points, 9.6 passes et 5.2 rebonds par match.

Ancien 10e choix de la Draft, en 2014, Elfrid Payton avait participé au camp des Pacers il y a un an, avant de rejoindre leur équipe de G-League. Peut-être qu’il va connaître le même sort aux Pelicans, même si ces derniers ont encore la possibilité de signer un joueur supplémentaire, et qu’il leur manque un troisième meneur de jeu derrière Dejounte Murray et Jose Alvarado.

Régional de l’étape puisqu’il est natif de Louisiane, Elfrid Payton a donc rendez-vous dans une semaine à Nashville pour le début du camp d’entraînement car les travaux des installations des Pelicans ne sont pas encore terminés.

Elfrid Payton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 82 30 42.5 26.2 55.1 1.3 3.0 4.3 6.5 2.4 1.7 2.5 0.2 8.9 2015-16 ORL 73 29 43.6 32.6 58.9 1.1 2.5 3.6 6.4 2.2 1.2 2.4 0.3 10.7 2016-17 ORL 82 29 47.1 27.4 69.2 1.1 3.6 4.7 6.5 2.2 1.1 2.2 0.5 12.8 2017-18 * All Teams 63 29 49.3 32.6 64.9 1.0 3.3 4.4 6.2 2.3 1.3 2.7 0.4 12.7 2017-18 * ORL 44 29 52.0 37.3 63.2 1.1 2.9 4.0 6.3 2.2 1.5 2.6 0.4 13.0 2017-18 * PHX 19 29 43.5 20.0 68.5 0.9 4.4 5.3 6.2 2.6 1.0 2.8 0.3 11.8 2018-19 NOP 42 30 43.4 31.4 74.3 1.2 4.1 5.2 7.6 1.9 1.1 2.7 0.4 10.6 2019-20 NYK 45 28 43.9 20.3 57.0 1.2 3.6 4.7 7.2 2.0 1.6 2.1 0.4 10.0 2020-21 NYK 63 24 43.2 28.6 68.2 1.0 2.4 3.4 3.2 1.8 0.8 1.6 0.1 10.1 2021-22 PHX 50 11 38.3 22.2 37.5 0.4 1.3 1.8 2.0 0.8 0.5 0.9 0.1 3.0 Total 500 27 44.7 28.7 62.3 1.1 3.0 4.0 5.7 2.0 1.2 2.2 0.3 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.