Les Pacers signent Elfrid Payton pour leur équipe de G-League

Récemment testé par les Wolves et les Hornets, Elfrid Payton a finalement rebondi du côté d’Indiana puisque les Pacers ont annoncé, en une phrase et sans aucun détail, avoir engagé le meneur de jeu.

Le Fieldhouse Files précise que l’ancien de Phoenix et New York a seulement été invité au training camp, via un « Exhibit 10 contract », et que c’est surtout son billet de retour pour la G-League.

Car la saison passée, après un bref passage à Porto Rico, Elfrid Payton avait rejoint les Mad Ants, l’équipe affiliée aux Pacers, pour dix matches en G-League. Il avait alors tourné à 7.9 points et 6 passes de moyenne en 20 minutes.

Comme les Pacers ont déjà quinze joueurs sous contrat, plus trois « two-way contracts », Elfrid Payton ne peut pas espérer mieux là-bas. Surtout avec une carrière qui patine depuis son départ des Knicks en 2021.

Elfrid Payton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 82 30 42.5 26.2 55.1 1.3 3.0 4.3 6.5 2.4 1.7 2.5 0.2 8.9 2015-16 ORL 73 29 43.6 32.6 58.9 1.1 2.5 3.6 6.4 2.2 1.2 2.4 0.3 10.7 2016-17 ORL 82 29 47.1 27.4 69.2 1.1 3.6 4.7 6.5 2.2 1.1 2.2 0.5 12.8 2017-18 * All Teams 63 29 49.3 32.6 64.9 1.0 3.3 4.4 6.2 2.3 1.3 2.7 0.4 12.7 2017-18 * ORL 44 29 52.0 37.3 63.2 1.1 2.9 4.0 6.3 2.2 1.5 2.6 0.4 13.0 2017-18 * PHX 19 29 43.5 20.0 68.5 0.9 4.4 5.3 6.2 2.6 1.0 2.8 0.3 11.8 2018-19 NOP 42 30 43.4 31.4 74.3 1.2 4.1 5.2 7.6 1.9 1.1 2.7 0.4 10.6 2019-20 NYK 45 28 43.9 20.3 57.0 1.2 3.6 4.7 7.2 2.0 1.6 2.1 0.4 10.0 2020-21 NYK 63 24 43.2 28.6 68.2 1.0 2.4 3.4 3.2 1.8 0.8 1.6 0.1 10.1 2021-22 PHX 50 11 38.3 22.2 37.5 0.4 1.3 1.8 2.0 0.8 0.5 0.9 0.1 3.0 Total 500 27 44.7 28.7 62.3 1.1 3.0 4.0 5.7 2.0 1.2 2.2 0.3 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.