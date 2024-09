Les Kings vont tester TJ Warren

Après Isaiah Thomas, Lonnie Walker IV ou encore Jae Crowder et Nassir Little, c’est maintenant au tour de TJ Warren d’être testé dans la semaine par les Kings, qui ont toujours un 15e et dernier contrat garanti à distribuer pour la saison 2024–25.

En quête d’une nouvelle opportunité, l’ailier de 31 ans a récemment effectué une pige de deux mois chez les Wolves, entre mars et mai, pour 3.7 points et 2.0 rebonds de moyenne sur une dizaine de rencontres. En playoffs, il a effectué trois apparitions pour 11 minutes.

Capable d’apporter instantanément du scoring (14.3 points de moyenne en carrière), TJ Warren a toutefois perdu de sa superbe depuis 2020, à cause de multiples blessures et rechutes. De Brooklyn à Minneapolis donc, en passant également par Phoenix, il n’est pas parvenu à se réinstaller dans un effectif depuis ses coups d’éclat à Indianapolis.

À Sacramento, on se rappelle que DeMar DeRozan, Keegan Murray, Trey Lyles, Jalen McDaniels ou encore Orlando Robinson se trouvent déjà au poste d’ailier, et ce sera compliqué de trouver du temps de jeu sur les postes 3 et 4.

