A la recherche d’un 15e joueur, les Kings vont tester Isaiah Thomas et Lonnie Walker

Qui obtiendra la dernière place dans le roster des Kings ? Pour choisir celui qui rejoindra De’Aaron Fox et ses coéquipiers, Sacramento organisera des ‘workouts’ cette semaine avec certains noms connus de la scène NBA. Certains d’entre eux connaissent plutôt bien la maison comme Isaiah Thomas.

Il faut rappeler que Isaiah Thomas avait été choisi en dernière position de la Draft 2011 par les Kings, il avait passé trois saisons aux Kings avant d’être échangé aux Suns en 2014.

L’an dernier, « IT » avait bien retrouvé la NBA en signant avec les Suns et en jouant 6 matchs. Ce dernier a pour objectif d’égaler Muggsy Bogues et ses 14 saisons dans la Grande Ligue, il enchaine donc les tests comme il l’avait fait avec les Bucks, un peu plus tôt dans l’été.

Juan Toscan-Anderson, Lonnie Walker IV également invités

Parmi les autres joueurs testés par les Kings, on retrouvera Juan Toscano-Anderson qui a fait une pige avec la franchise, cette saison, avant de retourner en G-League avec les Capitanes de Mexico. Tony Bradley qui avait été testé par les Sixers plus tôt dans l’été et Lonnie Walker IV qui sort d’une saison chez les Nets seront aussi de la partie pour espérer compléter l’effectif de Mike Brown.

Pour sa part, Boogie Ellis qui avait évolué avec les Kings en Summer League a déjà décroché une place pour participer au training camp et pourrait concurrencer les joueurs déjà passés par la NBA pour la dernière place restante de l’effectif. En cinq rencontres de ligue d’été, le « 3&D » cumulait 11.2 points de moyenne à 51.3 % aux tirs dont 54.5 % derrière l’arc.