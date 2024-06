Les Sixers testent plusieurs « free agents »

Daryl Morey va avoir du pain sur la planche cet été ! Certes, le président des Sixers n’a plus le feuilleton James Harden à gérer, mais son effectif est déplumé puisque seuls Joel Embiid et Nick Nurse comme coach sont certains d’être de retour. La première des priorités sera de prolonger Tyrese Maxey et ce ne sera qu’une formalité.

« On ne va pas miser sur la continuité », reconnaissait Daryl Morey lors de l’interview de fin de saison. « On aura de la continuité avec nos stars et notre entraîneur, mais on va procéder à beaucoup de changements. Nous sommes concentrés sur Joel Embiid et Tyrese Maxey, et on se concentre sur le présent ».

Alors qu’il se murmure que Daryl Morey viserait une superstar comme Paul George, Brandon Ingram ou même LeBron James, il faut aussi penser au bout du banc. Pour cela, les Sixers ont organisé un « workout » avec d’anciens joueurs NBA. Parmi eux, Sam Dekker, l’ancien joueur des Rockets et des Clippers. L’ailier évolue en British Basketball League depuis août 2022 et il a même été élu MVP de la ligue britannique la saison passée.

Que d’anciennes connaissances…

Les Sixers ont d’ailleurs convié d’autres anciens joueurs NBA, aujourd’hui en G-League, comme Tony Bradley qui était à Chicago l’année dernière. Le pivot est déjà passé par Philadelphie lors de la saison 2020/21.

Jarrett Culver, l’ancien sixième choix de le Draft 2019, sélectionné par les Wolves était présent au « workout ». L’arrière/ailier n’a jamais vraiment trouvé sa place dans la ligue et son dernier passage avait pris la forme d’un « two-way contract » du côté des Hawks la saison dernière.

Enfin, Stanley Johnson, qui compte 449 matchs en NBA, faisait aussi partie des joueurs présent pour les essais des Sixers. L’ailier connait bien Nick Nurse puisqu’il a évolué à Toronto de 2019 à 2021.