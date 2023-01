Fin de l’aventure NBA pour Jarrett Culver ?

On peut être un « lottery pick » et se retrouver sans contrat après seulement trois ans de carrière… C’est ce qui est arrivé cet été à Jarrett Culver, 6e choix de la Draft en 2019, et laissé libre par les Grizzlies.

Free agent, l’ancien arrière/ailier de Minnesota avait finalement accepté un « two-way contract » des Hawks, et à mi-saison, la direction a décidé de ne pas poursuivre l’aventure.

Entré en jeu à 10 reprises, Jarrett Culver est coupé, et il laisse sa place à Donovan Williams. Les trente franchises avaient jusqu’à samedi minuit pour signer des joueurs en « two-way contract » jusqu’à la fin de la saison.

Donovan Williams arrive des Long Island Nets où il tournait à 15.5 points de moyenne, et cet ancien joueur de UNLV est un spécialiste du 3-points : 41% pour environ cinq tentatives par match.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.