L’ultime défi d’Isaiah Thomas : faire mieux que Muggsy Bogues

« Avoir son nom parmi les grands qui ont ouvert la voie avant moi… C’est toujours un honneur de pouvoir regarder en arrière », lâche Isaiah Thomas, des étoiles encore dans les yeux. Le meneur de jeu de 35 ans dit avoir le sourire quand il pense à ses belles années sous le maillot des Celtics.

C’était il y a sept ans maintenant, date de sa dernière sélection All-Star et de l’époque où son nom était même évoqué dans la course au titre de MVP. Aujourd’hui, il doit s’accrocher à son rêve de NBA. Cette saison, il est revenu dans la grande ligue par la petite porte : un passage remarqué en G-League, puis plusieurs contrats de dix jours avec les Suns.

Une franchise de l’Arizona avec laquelle on l’a davantage vu sur le banc que sur le parquet : six apparitions anecdotiques en saison régulière, une de plus en playoffs, pour un total insignifiant de trois paniers inscrits. Si la suite de son parcours s’annonce très incertain, lui veut s’accrocher.

« Je vais essayer – enfin, pas essayer – de rester dans la ligue quelques années de plus. Je veux passer quelques années de plus jusqu’à ce que mes garçons arrivent au lycée [où] je pourrai me concentrer entièrement sur eux et sur leur développement », se fixe le vétéran, de passage sur NBC Sports Boston pour commenter la série face aux Cavs.

Au moins 14 saisons

Le joueur drafté en dernière position (60e) en 2011 a un objectif chiffré en tête : jouer « au moins » de 14 saisons NBA. Après son court passage avec les Suns, sa saison morcelée précédente en 2021-22, il en est à 12 saisons (ou bouts de saison donc).

Pourquoi 14 ? Parce que cela lui permettrait de faire aussi bien qu’un illustre prédécesseur de petite taille comme lui. « Mon objectif a toujours été d’essayer de battre Muggsy Bogues en étant le plus petit gars à avoir la plus longue carrière NBA. C’est toujours le but ultime, et je vais l’atteindre. Je vais continuer à travailler lentement, le marathon continue », promet Isaiah Thomas, du haut de son 1,75 mètre.

L’ancien meneur de jeu légendaire des Hornets (1,60 mètre) est resté, lui, 14 saisons dans la grande ligue sans discontinuité. Et à titre de comparaison, au même âge que Thomas, il était encore un joueur de rotation à part entière avec les Raptors en 2000.

« Il faut que quelqu’un me donne une opportunité pour que je puisse en tirer le maximum », réclame aujourd’hui Thomas à qui il reste encore un peu de boulot pour atteindre Bogues.

Isaiah Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAC 65 26 44.8 37.9 83.2 0.7 1.9 2.6 4.1 1.9 0.8 1.6 0.1 11.5 2012-13 SAC 79 27 44.0 35.8 88.2 0.4 1.7 2.0 4.0 2.1 0.9 1.8 0.0 13.9 2013-14 SAC 72 35 45.3 34.9 85.0 0.7 2.3 2.9 6.3 2.6 1.3 3.0 0.1 20.4 2014-15 * All Teams 67 26 42.0 37.3 86.8 0.5 1.8 2.3 4.2 2.2 0.9 2.1 0.1 16.4 2014-15 * PHX 46 26 42.6 39.1 87.2 0.6 1.8 2.4 3.7 2.3 1.0 1.9 0.1 15.2 2014-15 * BOS 21 26 41.1 34.5 86.1 0.3 1.8 2.1 5.4 2.1 0.6 2.6 0.0 19.1 2015-16 BOS 82 32 42.8 35.9 87.1 0.6 2.4 3.0 6.2 2.0 1.1 2.7 0.1 22.2 2016-17 BOS 76 34 46.3 37.9 90.9 0.6 2.1 2.7 5.9 2.2 0.9 2.8 0.2 28.9 2017-18 * All Teams 32 27 37.3 29.3 89.3 0.5 1.6 2.1 4.8 1.8 0.5 3.0 0.1 15.2 2017-18 * LAL 17 27 38.3 32.7 92.1 0.6 1.5 2.1 5.0 1.9 0.4 3.2 0.1 15.6 2017-18 * CLE 15 27 36.1 25.3 86.8 0.5 1.6 2.1 4.5 1.7 0.6 2.7 0.1 14.7 2018-19 DEN 12 15 34.3 27.9 63.0 0.4 0.7 1.1 1.9 1.4 0.4 1.5 0.1 8.1 2019-20 WAS 40 23 40.8 41.3 81.6 0.3 1.4 1.7 3.7 1.9 0.3 1.9 0.2 12.2 2020-21 NOP 3 16 33.3 25.0 100.0 0.3 1.0 1.3 1.7 1.0 0.3 2.0 0.0 7.7 2021-22 * All Teams 22 15 40.1 33.7 84.6 0.2 1.1 1.3 1.6 1.6 0.3 0.7 0.2 8.4 2021-22 * CHA 17 13 43.3 39.7 93.3 0.2 1.1 1.2 1.4 1.3 0.4 0.6 0.2 8.3 2021-22 * LAL 4 25 30.8 22.7 72.7 0.3 1.8 2.0 1.5 3.0 0.0 1.3 0.5 9.3 2021-22 * DAL 1 13 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2023-24 PHX 6 3 30.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 Total 556 28 43.4 36.3 87.2 0.5 1.9 2.4 4.8 2.1 0.9 2.2 0.1 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.