Caitlin Clark et Angel Reese, la rivalité Magic/Bird de la WNBA ?

« Racisme », « menaces de mort »… Il y a quelques jours, Angel Reese s’attardait sur la face sombre de sa rivalité avec Caitlin Clark. Une rivalité qui, malgré le respect réciproque entre les deux jeunes femmes, semble avoir pris un tournant plus large que le seul enjeu sportif.

Ce changement de paradigme n’a pas l’air de surprendre la patronne du championnat féminin, Cathy Engelbert, selon qui la WNBA se situe désormais « à l’intersection de la culture, du sport, de la mode et de la musique. Les joueuses WNBA sont considérées comme des icônes culturelles. »

« Et quand vous avez cela, vous avez beaucoup d’attention sur vous. Il n’y a plus d’apathie. Tout le monde se sent concerné », poursuit la « commissioner » lors de son passage sur CNBC.

Le public en redemande

Celle-ci compare le moment à celui que la NBA a connu en 1979, lors des arrivées dans la Grande Ligue de Magic Johnson et de Larry Bird.

Deux hommes qui venaient de s’affronter lors de la finale du tournoi NCAA en 1979, donnant naissance à l’une des plus grandes rivalités de ce sport. Et boostant la popularité de la NBA, avant l’arrivée de Michael Jordan.

« Quand ces deux rookies sont arrivés d’une grosse rivalité universitaire, l’un blanc, l’autre noir… On vit donc ce moment avec ces deux-là », juge Cathy Engelbert, qui avait déjà utilisé cette comparaison au printemps dernier.

La responsable considère que le sport se nourrit de ce genre d’opposition. « C’est ce qui fait que les gens regardent. Ils veulent voir des matchs importants entre rivaux. Ils ne veulent pas que tout le monde soit gentil avec tout le monde », poursuit la dirigeante, qui peut s’appuyer sur les audiences pour valider son raisonnemment : le troisième duel entre Caitlin Clark et Angel Reese s’est rapproché du record en WNBA en date de la saison 2001.

Une comparaison validée par Magic Johnson

Cathy Engelbert n’est pas la seule à avoir fait cette comparaison entre les deux séquences. Magic Johnson en personne avait rappelé, en juin dernier sur X/Twitter, que Larry Bird et lui, et par prolongement les Lakers et les Celtics, avaient contribué à générer de l’attention, signer de plus gros contrats TV, et par conséquent « augmenter les salaires des joueurs ».

« Caitlin et Angel font aujourd’hui la même chose, en faisant salle comble et en augmentant l’audience. Elles ont pris d’assaut le basket féminin et, avec l’expiration des contrats de télévision à l’horizon, la WNBA est désormais en mesure de négocier des contrats de télévision plus importants et d’augmenter les salaires de toutes les joueuses talentueuses », prédisait l’ancien meneur de jeu.

Quant à la face peu reluisante qui peut accompagner le phénomène, avec ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux, Cathy Engelbert le répète à ses joueuses : « Si quelqu’un à qui vous ne demanderiez pas l’avis tape quelque chose, ignorez-le. C’est un équilibre. Mais il est certain que du point de vue marketing, les entreprises partenaires s’engagent à soutenir ces joueuses bien plus qu’elles ne le faisaient il y a cinq ans. »