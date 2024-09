En quelques semaines en WNBA, Angel Reese et Caitlin Clark ont amené un souffle nouveau et une médiatisation importante. Les deux femmes se croisent sur les parquets depuis un moment désormais, et une rivalité est née. Une bonne chose pour raconter des histoires et donner envie de suivre des parcours.

Tout a commencé en 2023, lors de la finale NCAA entre les Tigers et les Hawekeys. Ce sont les premières qui ont remporté le titre et Angel Reese avait marqué les esprits avec un geste : un doigt de la main gauche sur l’annulaire droit, pour symboliser une bague de champion.

Même si elles ont encore croisé le fer en 2024, lors du tournoi NCAA, avec cette fois une victoire de Caitlin Clark et ses coéquipiers, ce moment de 2023 est resté.

« Quand on est dans cet instant, on ne se rend pas compte à quel point cela peut changer votre vie. Ces six doigts ont littéralement changé ma vie, pour toujours, c’est dingue », explique-t-elle dans son podcast.

« On jouera dans la même équipe un jour, c’est sûr »

Désormais en WNBA, la joueuse du Chicago Sky assure qu’elle n’est toutefois absolument pas en guerre avec la star du Fever. « On n’a jamais été en embrouille. On se faisait du trashtalking au lycée. On est comme ça. Je pense que ce sont les fans, ceux d’Iowa et maintenant d’Indiana, qui sont comme ça, ils la soutiennent. Je respecte ça. »

Même si, en pensant aux fans qui font monter la sauce, elle regrette que « parfois, c’est très irrespectueux », ainsi que les « menaces de mort » dont elle est victime. « Des gens ont trouvé mon adresse, me suivent chez moi », raconte celle qui a déjà décroché le record de rebonds sur une saison en WNBA.

Pour résumer, sa rivalité avec Caitlin Clark est purement sportive, et non personnelle.

« Je ne crois pas qu’elle ait de la haine envers moi et je suis certaine qu’elle sait que je n’ai pas de haine envers elle », dit-elle. « Il n’y a aucune détestation. On jouera dans la même équipe un jour, c’est sûr. »