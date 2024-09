Le Heat prolonge ses jeunes talents jusqu’en 2026

Sans surprise, et avec plus d’un mois d’avance, l’AP annonce que le Heat a activé les clauses des contrats « rookie » de Jaime Jaquez Jr. et de Nikola Jovic. Pour le premier, il s’agit de sa troisième année de contrat, et il touchera 3.8 millions de dollars. Véritable « steal » de la Draft 2023, l’ancien ailier de UCLA s’est très vite imposé dans la rotation au point de tourner à 11.9 points, 3.8 rebonds, 2.6 passes et 1 interception de moyenne. C’est lorsqu’il a été absent qu’on a pu constater son importance dans le jeu de Miami.

Sélectionné dans le meilleur cinq rookie de l’année, et c’était une première en 15 ans à Miami, Jaime Jaquez Jr.a ensuite été invité au camp de Team USA dans la « Select Team ». Caleb Martin parti aux Sixers, il devrait prendre encore plus de volume cette saison.

Pour Nikola Jovic, le Heat a activé sa quatrième et dernière année de contrat, et il touchera 4.5 millions de dollars en 2025/26. Titulaire à 41 reprises si l’on compte les playoffs, il a encore vu sa saison (et même la préparation des Jeux olympiques) gâchée par des blessures. Sa polyvalence et son agressivité plaisent à Erik Spoelstra, qui l’associe souvent à Bam Adebayo pour débuter les rencontres.