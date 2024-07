Vers un forfait de Nikola Jovic avec la Serbie ?

Cela ne sent pas bon pour Nikola Jovic, qui se faisait déjà une joie de retrouver Team USA (et son coéquipier Bam Adebayo) lors des JO, puisque l’on apprend par Meridian Sport qu’il se dirige vers un forfait pour Paris 2024.

Du côté du Sun-Sentinel, on se montre toutefois plus prudent sur sa blessure, évoquant une entorse plutôt qu’une fracture, et on ne parle que d’un forfait en exhibition, car l’ailier du Heat est resté au pays et il ne voyagera pour le moment pas avec la Serbie.

Le contre-la-montre est lancé… mais Miami aura le dernier mot

Absent hier, lors du premier match de préparation remporté par les Serbes en France, Nikola Jovic ne serait pas suffisamment rétabli de sa blessure à la cheville gauche, contractée en juin. Inclus dans la pré-sélection de Svetislav Pesic, il travaille depuis de son côté pour revenir à temps pour les Jeux olympiques, qui débutent dans deux semaines.

« La blessure que j’ai contractée s’améliore, le gonflement a presque disparu. Mais on va attendre encore quelques jours pour le scanner de contrôle. […] Honnêtement, je ne suis pas sûr à 100 % de pouvoir jouer, mais j’y crois vraiment » affichait fin juin le joueur de 21 ans, alors apparu avec une botte de protection au pied, mais conscient que les questions d’assurance risquent de le bloquer puisque sa franchise NBA aura le dernier mot.

Devenu un homme de base de la rotation d’Erik Spoelstra, Nikola Jovic est censé être l’ailier-fort titulaire de la Serbie cet été, aux côtés de Nikola Jokic. Il sort d’une saison à 7.7 points, 4.2 rebonds et 2.0 passes de moyenne avec Miami (à 40% à 3-points), dans la foulée de sa Coupe du monde réussie avec les « Orlovi », médaillés d’argent en 2023.

Nikola Jovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 15 14 40.6 22.9 94.7 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.5 0.7 0.1 5.5 2023-24 MIA 46 20 45.2 39.9 70.2 0.5 3.6 4.2 2.0 1.8 0.5 0.9 0.3 7.7 Total 61 18 44.3 36.9 77.3 0.6 3.1 3.7 1.6 1.7 0.5 0.9 0.3 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.