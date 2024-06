Toujours incertain, Nikola Jokic figure dans la pré-sélection de la Serbie pour Paris 2024

Cela fait des mois que la Serbie explique espérer compter sur Nikola Jokic pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Depuis l’élimination des Nuggets face aux Wolves, le mois dernier, le flou demeure toutefois quant à sa participation aux JO mais, ce lundi, le sélectionneur Svetislav Pesic l’a tout de même intégré à sa pré-sélection de 16 joueurs qui prépareront la compétition.

Outre le « Joker » de Denver, qui n’a plus porté le maillot serbe depuis l’Eurobasket 2022, on y retrouve également Vasilije Micic, Bogdan Bogdanovic, Nikola Jovic, Aleksej Pokusevksi ou encore Filip Petrusev, tous présents ou passés en NBA cette saison.

Le président de la Serbie s’en est mêlé !

En pleine réflexion, Nikola Jokic devrait donc annoncer assez rapidement sa décision, particulièrement attendue au pays. Ainsi, la semaine dernière, c’est carrément… le président de la Serbie (!) qui a demandé, à la radio, à ce que le triple MVP soit du voyage en France pour les JO 2024.

« J’ignore s’il sera dans l’équipe. Je l’aime et le respecte beaucoup, sa famille et lui, et c’est ma demande qu’il réponde à l’appel du coach Svetislav Pesic. Ce sera très difficile avec les Canadiens et les Américains, mais si quelqu’un peut les battre, c’est bien la Serbie » a expliqué Aleksandar Vucic.

Pour rappel, la Serbie se trouvera dans la poule C en compagnie de Team USA, du Soudan du Sud et du vainqueur du TQO à Porto Rico. Avant ça, les vice-champions du monde affronteront notamment la France à Lyon, pour le retrait du maillot de Tony Parker.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 Total 675 31 55.7 35.0 82.7 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.