Keisei Tominaga, le « Stephen Curry japonais », s’illustre avec la « G-League United »

Keisei Tominaga est l’une des attractions de la « G-League United », sélection de joueurs issus de la ligue de développement qui s’apprête à disputer la FIBA Intercontinental Cup, sorte de Coupe du monde des clubs. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il est surnommé « Japanese Curry » ou « Samouraï Steph ».

« J’adore simplement shooter » a-t-il reconnu dans la semaine, concernant son style de jeu. « Mais ce n’est pas seulement shooter à 3-points. C’est aussi la manière dont il faut se libérer, comment il faut se créer de l’espace. J’apprends encore, mais c’est comme ça que je m’améliore. »

Gros shooteur, Keisei Tominaga assume son admiration pour Stephen Curry, un « passionné » du jeu, et il revendique essayer de jouer de la même façon que son idole. C’est également en hommage au « Chef » qu’il portait le numéro 30 à Nebraska. Autant dire que sa récente signature chez Curry Brand ne peut que l’enchanter…

« Ça signifie beaucoup » a-t-il déclaré. « C’est évidemment mon joueur préféré, donc je suis tellement content de faire partie de la famille Curry Brand. J’étais super heureux et excité. »

Un pétard ambulant en sortie de banc

Sur le terrain, on a en tout cas pu apercevoir la ressemblance entre Stephen Curry et Keisei Tominaga, toutes proportions gardées, lors de la victoire de la « G-League United » contre l’équipe serbe KK Mega Basket, lors du « G-League Fall Invitational ». Avec ses 12 points en un peu moins de 18 minutes, à 4/6 au tir (dont 3/5 à 3-points), le Japonais a fait parler de lui en sortie de banc et il a contribué au succès des siens.

Gaucher, le meneur a non seulement impressionné avec sa qualité de shoot extérieur, mais aussi sur ses finitions… main droite. Au grand bonheur du public de la Kaiser Permanente Arena (antre des Santa Cruz… Warriors).

« J’ai beaucoup travaillé, notamment sur mon jeu main droite » a-t-il précisé après coup. « J’ai beaucoup travaillé là-dessus cet été, donc c’est bien que ça paie de la sorte. »

De bon augure pour Keisei Tominaga qui, rappelons-le, a été récupéré par les Pacers durant l’été, après avoir été testé par les Kings avant cette Draft 2024 au cours de laquelle il n’a, comme attendu, pas été appelé.