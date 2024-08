Toujours pas de champion NBA à la FIBA Intercontinental Cup

Mi-septembre, à Singapour, aura lieu la nouvelle édition de la FIBA Intercontinental Cup, sorte de Coupe du monde des clubs. Six équipes, divisées en deux poules, s’y affrontent, et cette année, on retrouvera les différents vainqueurs continentaux des compétitions FIBA comme Malaga (Espagne) pour l’Europe, Petro de Luanda (Angola) pour l’Afrique ou Al Riyadi (Liban) pour l’Asie et le Moyen-Orient. Pour les Etats-Unis, pas de champion NBA (Celtics), ni de Team Ignite puisque la NBA a décidé de la supprimer.

Un effectif à construire

A la place, une formation baptisée « NBA G League United », et pour l’instant, on ne connaît que deux noms. Il s’agit de l’ancien champion NBA Juan Toscano-Anderson et du Japonais Keisei Tominaga. Présent aux Jeux olympiques, ce dernier est surnommé « Samouraï Steph » et il sera présent au camp d’entraînement des Pacers.

Au compte-gouttes, les instances de G-League vont compléter l’effectif, et début septembre, cette formation participera au NBA G League Fall Invitational pour une double confrontation face au KK Mega Basket, le club formateur de Nikola Jokic, Ivica Zubac, Goga Bitadze ou encore Nikola Topic et Timothé Luwawu-Cabarrot.

Pour la première fois, l’Océanie sera représentée avec la présence des Tasmania JackJumpers, champions de NBL.