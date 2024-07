Surnommé « Samourai Steph » et signé par Under Armour, Keisei Tominaga ne jouera pas aux Warriors. Le meneur japonais de Nebraska n’a pas réussi à convaincre des scouts de le drafter il y a dix jours, ni de lui proposer un « two-way contract ». En revanche, les Pacers ont décidé de l’inviter à leur camp d’entraînement.

Sélectionné pour participer aux Jeux olympiques de Paris, Keisei Tominaga avait tourné à 11 points de moyenne à la dernière Coupe du monde, et reste sur une saison à 15.1 points de moyenne en NCAA. Il s’est fait un nom, ou plutôt un surnom, par ses célébrations et son style si spectaculaire, qui rappelle Stephen Curry.

Testé par les Pacers en 2023

« Au départ, je ne l’avais pas vraiment remarqué. Je jouais simplement au basket » assure-t-il à propos de ce surnom. « Mais quand j’ai regardé des vidéos et des highlights, j’ai eu l’impression que j’essayais de copier son style de jeu. Je n’y pense pas vraiment pendant les matches, mais plus je regarde des highlights de Steph Curry, plus je joue comme lui. »

Il y a un an, il s’était déjà inscrit dans la Draft, et il avait effectué un essai avec les Pacers. À cette époque, le staff de Rick Carlisle lui avait apporté quelques conseils, avant qu’il entame sa dernière saison à Nebraska.

« Ils m’ont dit de progresser dans la création » rapporte-t-il. « Il ne s’agit pas seulement de shooter. C’est pourquoi j’ai commencé à travailler dans ces domaines, en particulier sur le plan offensif. Je pense que ça a porté ses fruits. Je dois encore m’améliorer sur beaucoup de points, mais je me rapproche de mon rêve. Je vais juste continuer à travailler plus dur et à devenir plus fort. C’est tout ce que j’ai à faire pour l’instant. »