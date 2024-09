Basket fauteuil : les Bleus éliminés par les Américains

Les espoirs d’une médaille paralympique sont désormais enterrés. Les Bleus du basket fauteuil n’ont pas résisté à la déferlante américaine en quart de finale des Jeux paralympiques de Paris 2024. Double tenants du titre, les Américains ont largement remporté la rencontre (82-47).

Encore au contact à la pause (27-41), l’équipe de France, portée par Christophe Carlier, Louis Hardouin et Nicolas Jouanserre (tous les trois à 10 points ou plus), a explosé dans le troisième quart-temps (10-27) face au jeu de transition et à la densité adverse. Jake Williams (23 points et 10 passes) et le musculeux Brian Bell (20 points et 14 rebonds) ont montré la voie du côté des Américains.

Ces derniers, en plus d’être beaucoup plus adroits (51% contre 36% aux Français) ont réalisé un sérieux chantier aux rebonds (48 à 31). À l’instar de cette séquence au milieu de la troisième période où l’Américain Jorge Salazar a capté son rebond offensif… à trois reprises sur la même possession avant de marquer sous le cercle.

Une grosse ambiance à Bercy quand même

« On ne voulait pas que la France prenne de l’élan. C’est une équipe très talentueuse qui sait très bien tirer parti de ses erreurs », note le capitaine américain Steve Serio, marqué par l’ambiance de l’Arena de Bercy malgré le revers de l’équipe locale : « C’est l’une des salles où j’ai pris le plus de plaisir à jouer. »

L’équipe de France de basket fauteuil coachée par Franck Bornerand est donc éliminée d’une compétition où son compteur de victoires est toujours bloqué à zéro. En tour préliminaire, les Bleus avaient successivement perdu contre le Canada (68-83), l’Allemagne (64-72) et la Grande-Bretagne (50-85).

Mais les Français ne boudent pas leur plaisir, car leur présence en soi est déjà une victoire. Depuis Athènes, en 2004, l’équipe masculine ne s’était jamais qualifiée pour les Jeux Paralympiques. De retour sur cette scène, après avoir accroché leur billet par des tournois de qualification, les Bleus, médaillés d’or en 1984, vont chercher à finir sur une bonne note à Paris avec un match de classement demain face aux Pays-Bas.

Les Américains affronteront, eux, le Canada en demi-finale. L’autre demi-finale opposera l’Allemagne à la Grande-Bretagne. La France avait dans son groupe, trois des quatre demi-finalistes !

Photo : Reuters