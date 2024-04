Jeux paralympiques : qualification historique de l’Equipe de France

Ce week-end, à Antibes, se déroulait le TQP (tournoi de qualification paralympique) de basket fauteuil, et les Français ont tout simplement réalisé un sans-faute pour se qualifier pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. L’Équipe de France masculine s’est défait de l’Iran, du Canada, des Pays-Bas puis du Maroc lundi soir.

Dans l’antre des Sharks d’Antibes, les Bleus ont largement dominé le Maroc pour valider leur ticket pour les Jeux. Dès le premier quart-temps, les Français ont pris un avantage de 15 points, et ils finiront par s’imposer avec 27 points d’écart (87-60). Ainsi, la France rejoint les Etats-Unis, l’Australie, la Grande-Bretagne, l’Espagne, l’Allemagne, le Canada et les Pays-Bas pour la compétition paralympique.

Vingt ans sans Jeux

L’Équipe de France de basket fauteuil n’avait plus participé aux Jeux Paralympiques depuis les Jeux d’Athènes en 2004. Non seulement, ils mettent fin à une période de 20 ans de disette, mais en plus, ce sera pour évoluer à domicile. L’entraîneur, Franck Bornerand, arrivé à la tête des Bleus l’été dernier se réjouit de cette qualification.

« C’est un pur bonheur (…) ça a été beaucoup de boulot, on part de très loin. On a réussi à fédérer quelque chose de très grand humainement et sportivement et c’est l’essentiel », se réjouit le coach. « Est-ce qu’on se rend compte de ce qu’on vient de réaliser ? Pas encore, on est encore dans la fièvre de la victoire et on ne se rend pas compte encore que les JO sont là. »

La compétition paralympique se déroulera du 29 août au 8 septembre à l’AccorArena de Bercy. La liste des joueurs qui participeront aux Jeux sera connue d’ici le 4 juillet prochain. En attendant, ce sera au tour de l’Equipe de France féminine de se qualifier au tournoi paralympique. Elles débuteront dès demain leur TQP, qui se déroule à Osaka jusqu’au 20 avril. La dernière qualification des Françaises remonte à Rio 2016. Elles s’étaient alors inclinées face aux Allemandes en quart de finale.