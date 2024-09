Gordon Herbert choisit TJ Parker comme assistant

Gordon Herbert a quitté la sélection allemande sur une 4e place aux Jeux olympiques, et désormais il lui faut bâtir son staff comme nouveau coach du Bayern Munich. Dans un communiqué, le club bavarois a officialisé l’arrivée de trois assistants : Josep Maria Berrocal , TJ Parker et son fils Daniel Herbert.

L’Espagnol Berrocal était assistant au Maccabi Tel Aviv depuis deux ans, et auparavant il était passé par le FC Barcelone, le Panathinaikos Athènes et le Baskonia Vítoria. Agé de 29 ans, Daniel Herbert assistait déjà son père en sélection, et il a fait ses gammes à Crailsheim et aux Skyliners Frankfurt.

Deux fois champion de France

Enfin, TJ Parker a joué deux ans pour Herbert à Paris, puis il a débuté sa carrière comme assistant en 2013 en tant qu’assistant à l’Asvel, dans le club présidé par son frère, Tony Parker. A l’été 2020, il est nommé coach de l’équipe, et il remportera deux titres en 2021 et 2022. Après 17 revers de suite en Euroleague, il est licencié en octobre dernier.

Le Bayern a aussi annoncé que Gordon Herbert avait décidé de conserver Mihajlo Mitic , Ivan Pijanec et Emilio Kovacic.