Stephen Curry : « Les Jeux olympiques ? J’étais comme un gamin ! »

Même si ces Warriors ont loupé les playoffs, Stephen Curry n’oubliera pas cette année 2024. Pour la première fois de sa carrière, le meneur All-Star est devenu champion olympique, et c’est lui, face à la Serbie puis la France, qui a porté Team USA sur ses épaules pour aller chercher cette médaille d’or.

« On est pleinement impliqué », rappelle Curry à The Athletic. « Le sacrifice que ma famille a enduré pour me permettre d’être pleinement impliqué. Cela m’a permis de jouer au basket et de m’amuser au maximum. Cela fait partie de ces moments qui restent gravés dans votre mémoire et dans les expériences que vous avez vécues. »

Sa note pour cette expérience ? 12 sur 10 !

Double champion du monde, Curry aura attendu d’avoir 36 ans pour enfiler cette médaille d’or olympique. Le tout dans un cadre magique et une ambiance exceptionnelle. « C’était la sensation la plus surréaliste qui soit, surtout vu comment ça s’est terminé. J’avais l’impression d’être à nouveau un gamin. Comme expérience, c’est du 12 sur 10 ! Des moments purs. ».

Maintenant, place aux Warriors avec qui il vient de prolonger pour une saison de plus. Le voilà avec une fenêtre de deux ans pour aller chercher un 5e titre. « De mon point de vue, cela ne change rien. On est sensible à la position, à l’opportunité, au soutien des gens qui ont accompagné votre parcours », a expliqué le meneur de jeu de Golden State. « J’ai toujours dit que je voulais jouer pour une seule équipe durant toute ma carrière. Donc c’est une bonne chose de mettre de côté cette question de la prolongation et de pouvoir totalement se concentrer sur le basket et sur la saison à venir. »