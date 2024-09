Mathias Lessort rejoint le casting du match hommage à Drazen Petrovic

Le 5 septembre prochain, à Zagreb, à l’initiative de son frère Aleksandar Petrovic, l’équipe nationale de Croatie affrontera une sélection de joueurs européens pour commémorer le 60e anniversaire de la naissance de Drazen Petrovic, décédé le 7 juin 1993 dans un accident de la route.

Quelques jours après le jubilé de Goran Dragic, cette sélection de joueurs européens, baptisée « Team Drazen », sera superbe puisque le coach de l’équipe nationale du Brésil a confirmé la présence de Luka Doncic et il espère celle de Nikola Jokic.

« Luka Doncic sera là, Goran Dragic aussi, les Croates de la NBA, et nous attendons encore la confirmation de la présence de Nikola Jokic », explique Petrovic à Sportske Novosti. « Mario Hezonja jouera pour l’équipe de Croatie, Dzanan Musa et Walter Tavares joueront pour l’équipe de Drazen, Facundo Campazzo était également prévu mais il attend un bébé bientôt et a donc dû décliner. »

Tout sauf un match exhibition

Un Français s’est glissé dans le casting, et il est champion d’Europe et vice-champion olympique. C’est Mathias Lessort. « Il y aura d’autres grands joueurs » poursuit Petrovic. « Mathias Lessort, Tornike Shengelia, Shane Larkin, Dyshawn Pierre, Vanja Marinkovic, Nenad Dimitrijevic, Marcelinho Huertas, Jaka Blazic… ».

Pour les coacher : Zeljko Obradovic, Neven Spahija et Josip Sesar. « J’ai demandé aux coaches de faire en sorte que ce soit un vrai match, et de ne pas le considérer comme un match exhibition. En honneur de Drazen. »

Enfin, Aleksandar Petrovic a annoncé les présences de « Alberto Herreros et Alfonso Reyes, ainsi que de trois joueurs actuels du Real Madrid » car c’est « là que Drazen a inscrit son nom dans les livres d’histoire« .