Bojan Bogdanovic va reprendre pour le match hommage à Drazen Petrovic

Le 5 septembre prochain, à Zagreb, l’équipe nationale de Croatie affrontera une sélection de joueurs européens pour commémorer le 60e anniversaire de la naissance de Drazen Petrovic, décédé le 7 juin 1993 dans un accident de la route.

A un mois de la reprise de l’entraînement en NBA, Bojan Bogdanovic, Dario Saric et Ivica Zubac seront présents, mais aussi d’anciennes gloires comme Damjan Rudez et Gordan Giricek. On ne connaît pas encore la composition de la sélection européenne, mais sans doute qu’on y retrouvera quelques uns des joueurs présents ce week-end à Ljubjana pour le jubilé de Goran Dragic.

La présence de Bogdanovic est une bonne nouvelle pour les Nets puisque sa recrue s’était fait opérer d’un pied et d’un poignet en avril, et sa participation signifie qu’il est rétabli, et qu’il sera donc là, fin septembre, pour le « training camp ». Arrivé dans l’échange de Mikal Bridges, c’est un retour aux sources pour Bogdanovic puisqu’il avait débuté sa carrière NBA aux Nets.

Le Croate est d’ailleurs l’unique recrue de Brooklyn cet été puisque les dirigeants ont décidé de miser sur la continuité sur le plan de l’effectif, mais avec un nouvel entraîneur : Jordi Fernandez.