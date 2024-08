Chris Bosh a rejoué pour Goran Dragic

Le 9 février 2016, Goran Dragic était sur le parquet avec Chris Bosh pour un match à domicile face aux Spurs. Les deux hommes ne le savaient pas, mais ce soir-là, l’intérieur jouait le dernier match de sa carrière en NBA. La présence d’un caillot sanguin dans son mollet gauche va le forcer à prendre sa retraite de manière prématurée, à seulement 31 ans.

« C’était vraiment dur. C’était la mort de ma carrière. Dès qu’on doit faire avec la perte ou la mort, il y a une période de deuil. J’ai dû composer avec ça pendant quelques années », affirme clairement Chris Bosh dans le cadre du jubilé de Goran Dragic. « J’ai dépassé ça et cela m’a, je pense, rendu plus fort. Cela m’a poussé à davantage devenir un père pour mes enfants. »

Mais quitter les parquets sans le vouloir, sur une blessure et à même pas 32 printemps, n’est-ce pas obligatoirement avoir des regrets ? « Je n’en ai aucun. Aucun regret, non. Tout s’est bien passé. J’ai gagné deux titres, rencontré des gens formidables, eu de superbes coéquipiers. Je suis chanceux », répond-il.

La présence de Rasho Nesterovic a tout changé



Le double champion NBA avec le Heat a même confié qu’il avait reçu des offres d’équipes d’Euroleague à l’époque. Il a donc fallu attendre plus de huit ans avant de le revoir en tenue sur un terrain. Il a rejoué pour faire plaisir à son ancien coéquipier.

« C’était différent », admet-il sur ce retour. « Mais je ferai tout pour Goran. Je ne voulais même pas jouer, je n’allais pas jouer car cela faisait si longtemps. Je souhaitais seulement être là pour lui, pour rendre hommage à sa carrière. Tout le monde n’a pas la chance de faire ça, d’avoir un jubilé. Être ici pour le soutenir, c’était incroyable. »

Il ajoute, concernant ce match disputé en Slovénie, que « c’était magnifique. Le public était génial. J’ai presque pleuré, j’ai dû retenir mes larmes ».

Mais alors qu’il n’avait pas l’intention de rejouer, pourquoi a-t-il changé d’avis ? « Dès que j’ai vu Rasho Nesterovic ici, je me suis dit que je pouvais jouer un petit peu », raconte l’ancien joueur des Raptors. « Rasho est génial. On est vieux maintenant, mais nos années à Toronto sont revenues dans mon esprit. Je voulais revenir sur le terrain donc j’ai dit d’accord, on va s’amuser un peu. »

Chris Bosh Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 TOR 75 34 45.9 35.7 70.1 2.6 4.9 7.4 1.0 2.9 0.8 1.4 1.4 11.5 2004-05 TOR 81 37 47.1 30.0 76.0 2.4 6.5 8.9 1.9 2.8 0.9 2.3 1.4 16.8 2005-06 TOR 70 39 50.5 0.0 81.6 2.9 6.3 9.2 2.6 3.0 0.7 2.2 1.1 22.5 2006-07 TOR 69 39 49.6 34.3 78.5 2.7 8.0 10.7 2.5 2.4 0.6 2.6 1.3 22.6 2007-08 TOR 67 36 49.4 40.0 84.4 2.6 6.1 8.7 2.6 2.3 0.9 2.3 1.0 22.3 2008-09 TOR 77 38 48.7 24.5 81.7 2.8 7.2 10.0 2.5 2.5 0.9 2.3 1.0 22.7 2009-10 TOR 70 36 51.8 36.4 79.7 2.9 7.9 10.8 2.4 2.4 0.6 2.4 1.0 24.0 2010-11 MIA 77 36 49.6 24.0 81.5 1.8 6.5 8.3 1.9 2.2 0.8 1.8 0.6 18.7 2011-12 MIA 57 35 48.7 28.6 82.1 1.7 6.3 7.9 1.8 2.3 0.9 2.1 0.8 18.0 2012-13 MIA 74 33 53.5 28.4 79.8 1.8 5.0 6.8 1.7 2.3 0.9 1.7 1.4 16.7 2013-14 MIA 79 32 51.6 33.9 82.0 1.2 5.4 6.6 1.1 2.4 1.0 1.6 1.0 16.2 2014-15 MIA 44 35 46.0 37.5 77.2 1.1 6.0 7.1 2.2 1.6 0.9 2.2 0.6 21.1 2015-16 MIA 53 34 46.7 36.5 79.5 0.9 6.5 7.4 2.4 1.9 0.7 1.5 0.6 19.1 Total 893 36 49.4 33.5 79.9 2.2 6.3 8.5 2.0 2.4 0.8 2.0 1.0 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.