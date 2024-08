Guerschon Yabusele voulait revenir en NBA pour ne rien regretter plus tard

Cela faisait cinq ans que Guerschon Yabusele n’avait plus posé un pied aux États-Unis en étant membre d’un effectif NBA. Le voilà maintenant joueur des Sixers et cette deuxième chance, qu’il réclamait pour oublier son échec aux Celtics, intervient après ses Jeux olympiques réussis avec la France à Paris.

L’occasion de se mettre en danger à bientôt 29 ans, puisque le « Dancing Bear » fait un vrai pari sur son avenir en quittant le Real Madrid sans grande garantie financière.

« Les Sixers ont cru en moi. J’ai parlé au coach et je pense que sa vision fait sens par rapport à ce que j’envisageais d’accomplir » a déclaré le nouveau numéro 28 de la franchise. « Je voulais une seconde chance. Peu de personnes obtiennent une chance en NBA et encore moins une deuxième, donc quand l’opportunité se présente, on ne réfléchit pas deux fois. Évidemment, il a fallu que je négocie mon départ car j’avais encore un an de contrat à Madrid, mais je me suis dit que je voulais m’améliorer et juste essayer. Si vous ne revenez pas en NBA [quand vous en avez l’occasion], vous jouerez ensuite en vous disant : ‘Et si… ? » Donc j’ai saisi cette opportunité et j’ai décidé de venir pour vivre ma seconde chance. »

Plus le même joueur qu’en 2019

Aidé dans son choix par Nicolas Batum et Timothé Luwawu-Cabarrot, déjà passés par la Pennsylvanie, Guerschon Yabusele va faire équipe avec Joel Embiid, Francophone également, qu’il a affronté en finale des derniers JO et qui sera désormais son associé dans la raquette de Philadelphie.

« C’est l’un des meilleurs intérieurs du monde, il est tellement dominant et sa passion pour le jeu est importante. Je veux me joindre à ça, faire partie de ça » a ajouté l’ailier-fort français, concernant le MVP 2023.

S’il devait citer un aspect sur lequel il a grandi ces cinq dernières années, en Asie puis en Europe ? « Mentalement. La manière dont je prends les choses comme elles viennent, la manière dont je contrôle mon jeu. Bien sûr, mes qualités de basketteur ont aussi évolué, mais j’ai surtout beaucoup appris depuis 2019 » a répondu Guerschon Yabusele.