NBA 2K25 | Les meilleures notes pour Giannis Antetokoumpo, Nikola Jokic et Luka Doncic

Comme prévu, à quelques jours de la sortie de son nouveau jeu, 2K Sports a dévoilé ce 26 août les dix meilleures notes de NBA 2K25. On connaissait déjà le Top 10, et il manquait l’ordre, et leurs notes. Cette saison, il y a trois joueurs au-dessus des autres : Giannis Antetokoumpo, Nikola Jokic et Luka Doncic avec 97. Ils sont suivis de Shai Gilgeous-Alexander et Joel Embiid avec 96.

On note d’ailleurs que le Top 5 est uniquement composé de joueurs « étrangers », mais aussi que les joueurs classés de la 5e à la 12e place ont été champions olympiques à Paris.

1 – Nikola Jokic 97

2 – Luka Doncic 97

3 – Giannis Antetokounmpo 97

4 – Shai Gilgeous-Alexander 96

5 – Joel Embiid 96

6 – LeBron James 95

7 – Stephen Curry 95

8 – Jayson Tatum 95

9 – Kevin Durant 94

10 – Anthony Davis 94

11 – Anthony Edwards 93

12 – Devin Booker 93

13 – Jalen Brunson 93

14 – Donovan Mitchell 92

15 – Jaylen Brown 92

16 – Kyrie Irving 92

17 – Kawhi Leonard 92

18 – Victor Wembanyama 91

19 – Tyrese Haliburton 90

20 – Ja Morant 90

L’Édition Standard sera disponible le 6 septembre au prix de 79,99 euros sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, 69,99 € sur PC, et de 59,99 € sur Nintendo Switch. L’Édition All-Star sera disponible au prix de 99,99 euros sur PS5 et PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Cette édition comprend 100 000 VC et du contenu MyTEAM, 10 cartes de joueur MyTEAM (dont 3 garanties à 89 de niveau général), 3 cartes de chaussures Diamant, 3 boosters de prise de contrôle et 1 carte d’entraîneur Améthyste ; ainsi que du contenu MyCAREER, notamment 150x boosters de compétences (25 parties), 75x boosters de Gatorade (25 parties), un maillot de couverture Jayson Tatum, un skin de skateboard électrique Jayson Tatum et un t-shirt 2K25 aux couleurs des athlètes de couverture.

L’Édition Hall of Fame, en édition limitée, sera proposée jusqu’au 8 septembre au prix de 149,99 € sur PS5 et PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, et PC. L’édition spéciale Hall of Fame comprend tous les éléments de l’édition All-Star ainsi qu’un maillot de couverture Ma CARRIÈRE Vince Carter, la Saison 1 du Pro Pass avec 4 récompenses Pro Pass et un abonnement NBA League Pass de 12 mois.