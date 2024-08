NBA 2K25 | Les notes des joueurs classés de la 31e à la 50e place

Comme prévu, 2K Sports continue de publier chaque jour, ou presque, les notes de NBA 2K25, dont la sortie est programmée pour le 6 septembre, avec un compte à rebours du 100e au joueur le mieux noté. Après les joueurs classés de la 51e à la 100 place, on découvre les deux dizaines suivantes, de Pascal Siakam (31e) à Alperen Sengun (50e).

On souligne les présences de trois Celtics, dont les deux champions olympiques, Jrue Holiday et Derrick White. Avec 85, Sengun obtient un petit point de plus que son coéquipier Jalen Green.

31 – Pascal Siakam 88

32 – Karl-Anthony Towns 87

33 – LaMelo Ball 87

34 – Jrue Holiday 87

35 – DeMar DeRozan 87

36 – Chet Holmgren 87

37 – Kristaps Porzingis 87

38 – Jamal Murray 87

39 – Jaren Jackson Jr. 87

40 – Lauri Markkanen 86

41 – Cade Cunningham 86

42 – Jalen Williams 86

43 – Franz Wagner 86

44 – Derrick White 86

45 – Dejounte Murray 86

46 – Evan Mobley 86

47 – Scottie Barnes 85

48 – Julius Randle 85

49 – Brandon Ingram 85

50 – Alperen Sengun 85