NBA 2K25 : Rudy Gobert mieux noté que Draymond Green

C’est le 26 août prochain que l’on découvrira les meilleures notes de NBA 2K25, et comme chaque année, les « rating » de la meilleure simulation de basket vont faire jaser. Ce mardi, 2K Sports a débuté son compte à rebours avec la liste des joueurs classés de la 51e à la 100e place. Les notes s’échelonnent de 80 à 85, et au final, il y a très peu d’écart entre un Rudy Gobert à 85 et un Isaiah Hartenstein à 81, ou entre un CJ McCollum à 84 et un Austin Reaves à 81.

Difficile pour 2K de noter plus sévèrement puisque certains joueurs sont très susceptibles, et ne manqueront pas de se plaindre. Tout juste remarquera-t-on que Gobert a une meilleure évaluation que son grand ami Draymond Green, mais aussi que le Français a perdu trois points par rapport à l’édition NBA 2K24.

51. R. Gobert – 85

52. B. Beal – 85

53. K. Middleton – 85

54. M. Bridges – 84

55. O. Anunoby – 84

56. J. Green – 84

57. F. VanVleet – 84

58. J. Harden – 84

59. J. Allen – 84

60. C. McCollum – 84

61. A. Gordon – 84

62. M. Turner – 84

63. Z. LaVine – 83

64. T. Herro – 83

65. D. Green – 83

66. K. Kuzma – 83

67. M. Porter Jr. – 83

68. D. Bane – 83

69. D. Ayton – 83

70. J. Hart – 82

71. A. Caruso – 82

72. J. Suggs – 82

73. H. Jones – 82

74. J. Grant – 82

75. D. Garland – 82

76. I. Zubac – 82

77. J. Valanciunas – 82

78. C. White – 81

79. C. Thomas – 81

80. I. Quickley – 81

81. M. Conley – 81

82. A. Simons – 81

83. A. Reaves – 81

84. B. Miller – 81

85. K. Thompson – 81

86. R. Barrett – 81

87. A. Nembhard – 81

88. C. Paul – 81

89. D. Vassell – 81

90. D. Russell – 81

91. M. Bridges – 81

92. N. Reid – 81

93. I. Hartenstein – 81

94. N. Vucevic – 81

95. D. Gafford – 81

96. N. Claxton – 81

97. J. Duren – 81

98. D. Lively II – 81

99. K. Murray – 80

100 .J. McDaniels – 80