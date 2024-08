WNBA, dunkeurs, shooteurs… NBA 2K25 dévoile ses premières notes

On arrive progressivement au cœur du calendrier de promotion planifié par 2K Sports en vue de la sortie de NBA 2K25, le 6 septembre prochain. Du 19 au 26 août, ce sera au tour des 100 meilleures notes des 100 meilleurs joueurs du jeu d’être dévoilées.

C’est un moment toujours attendu par la communauté et même par les joueurs eux-mêmes. Ce sera ainsi l’occasion de voir les principales progressions ou chutes, et ainsi Victor Wembanyama passerait de 84 dans NBA 2K24 à 91 dans NBA 2K25 ! Pour commencer, 2K Sports propose chaque jour un top cinq des meilleures notes dans une catégorie spécifique.

Le gros lot pour A’Ja Wilson

Les cinq meilleures notes de joueuses WNBA sont d’ores et déjà connues et A’Ja Wilson est toujours au sommet de la pyramide avec cette année un parfait 99, soit un point de plus que l’an dernier. Double championne olympique et récente MVP des JO de Paris 2024, l’intérieure des Las Vegas Aces devance ses coéquipières en sélection Breanna Stewart (97) et Napheesa Collier qui partage la troisième place du podium avec Alyssa Thomas, avec une note de 95. Brittney Griner complète le cinq avec un joli 94 pour l’Américaine, également championne olympique.

Les notes des rookies étaient également attendues, concernant notamment Caitlin Clark, nouveau phénomène WNBA cette saison. La joueuse d’Indiana hérite d’un très beau 90 mais partage la première place avec Angel Reese, également à 90.

2K Sports a poursuivi ses tops 5 sur les joueurs NBA en se concentrant sur des caractéristiques particulières avant de révéler les notes globales. On apprend ainsi que Kyrie Irving bénéficie du meilleur « handle » de la ligue avec une note de 99, devant Stephen Curry (97), Trae Young (96) et la paire Harden-Doncic à 95.

Stephen Curry toujours au sommet

Les deux dunkeurs les mieux notés sont Ja Morant et Anthony Edwards, qui culminent tout les deux à 97 en la matière. Suivent Jaylen Brown et Shaedon Sharpe avec un point de moins, puis Zion Williamson, à 95.

Le Top 5 des meilleurs intercepteurs de la NBA a également été présenté, un classement dominé par Matisse Thybulle (98), devant Alex Caruso (97) et un trio à 96 composé de Marcus Smart, Delon Wright et Dyson Daniels.

Le Top 5 des shooteurs à 3-points les mieux notés était peut-être le plus attendu. Sans surprise, c’est toujours Stephen Curry qui mène le bal avec un parfait 99, comme la saison dernière. C’est la suite du classement qui attire davantage l’attention puisque c’est le sniper des Suns Grayson Allen qui arrive en deuxième position avec une note de 93. C’est mieux que son coéquipier Kevin Durant (92), ainsi que Klay Thompson et Mike Conley, tous deux à 89.

Pour rappel, Grayson Allen sort tout de même d’une saison à 46.1% de réussite derrière l’arc en près de six tentatives en moyenne sur 75 matchs. C’est bien mieux que Stephen Curry (40.8%), même si le meneur des Warriors en prend près du double, et que sa science du tir n’est plus à prouver, surtout après sa dernière campagne olympique…