Des larmes pas comme les autres pour Brittney Griner

Dimanche, sur le parquet de l’Arena Bercy, il y avait évidemment des larmes de tristesse chez les coéquipières de Gabby Williams, mais aussi de joie chez les Américaines. Et puis, il y avait les larmes de Brittney Griner. Il y avait de la joie bien sûr, mais aussi du soulagement et de la résilience car l’intérieure américaine était dans une geôle russe il y a deux ans. A cette époque-là, elle n’imaginait pas qu’un jour elle serait en mesure de rejouer et de remporter une 3e médaille d’or olympique.

« Je suis très ému », a reconnu Griner. « Cela signifie beaucoup pour moi. Ma famille ne pensait pas que je serais là, comme je l’ai déjà dit, et que je gagnerais l’or pour mon pays, alors que mon pays s’est battu si durement pour que je puisse être ici. Cette médaille d’or va occuper une place particulière. »

La dernière fois qu’elle avait pris un train, c’était avec des prisonniers

Déjà titrée en 2016 à Rio et 2021 à Tokyo, l’intérieure du Phoenix Mercury n’était jamais sortie des Etats-Unis depuis sa libération en décembre 2022. Au cours des trois dernières semaines, elle a fait un crochet à Londres avant de s’installer deux semaines à Lille puis Paris, et elle reprend petit à petit goût à la vie normale.

« J’ai encore des petits moments ici et là », poursuit-elle à propos de son état mental. « Le premier voyage en train a été un peu difficile pour moi. La dernière fois que j’avais pris un train à l’étranger, c’était un train de prisonniers, donc c’était un peu dur. Mais à part ça, mes coéquipières ont toutes été là pour moi, ainsi que ma famille et ma femme. J’ai donc bénéficié d’un très bon système de soutien. »