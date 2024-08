Après avoir dévoilé les notes d’une première partie de son Top 50, 2K Sports a publié jeudi les notes des joueurs classés entre la 30e et la 21e place. On y retrouve donc les premiers « franchise players » de la ligue avec un classement plutôt serré puisque les dix joueurs oscillent entre 88 et 89 de note générale, entre le 30e Zion Williamson (88) et le 21e Damien Lillard (89). En revanche, toujours pas de Victor Wembanyama…

Deux tandems de choc font leur apparition, avec l’axe 1-5 de Sacramento composé de De’Aaron Fox et Domantas Sabonis, 29e et 28e, tous les deux à 88 de note générale. Cette saison, les deux compères des Kings feront équipe avec DeMar DeRozan, noté à 87.

La présence de la paire Jimmy Butler – Bam Adebayo du Heat est également à souligner, à respectivement 89 et 88 de note générale, à la 22e et 27e place. Les deux leaders de Miami seront quant à eux accompagnés par un Tyler Herro à « seulement » 83.

La doublette Tyrese Maxey – Paul George fait également son apparition, 26e et 24e du classement, les deux lieutenants de leur pivot champion olympique ont tous les deux été évalués à 89. En terme de « franchise player », la présence de Paolo Banchero, 23e à 89 de note générale, est également à mentionner.

21- Damian Lillard 89

22- Jimmy Butler 89

23- Paolo Banchero 89

24- Paul George 89

25- Trae Young 89

26- Tyrese Maxey 89

27- Bam Adebayo 88

28- De’Aaron Fox 88

29- Domantas Sabonis 88

30- Zion Williamson 88

