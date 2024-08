Steve Nash revient sur son expérience ratée aux Nets

La vie de coach d’une « superteam » n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Et ce n’est pas Steve Nash qui dira le contraire. Aujourd’hui loin des parquets NBA, Steve Nash avait face à la rébellion de ses deux stars aux Nets, lorsque Kevin Durant avait demandé sa tête à l’été 2022, puis lorsque Kyrie Irving n’exécutait plus ses systèmes. Résultat, il s’était fait virer après seulement sept matches au début de la saison 2022/23.

À l’époque, Steve Nash était arrivé aux Nets sans aucune expérience d’un banc et ne se préparait pas vraiment au travail d’un coach.

« Je n’avais pas prévu de devenir entraîneur, il y avait une situation unique à Brooklyn qui frappait à ma porte », se souvient Nash. « La transition avait été rapide. Vous devez faire face à une dynamique différente. Il s’agit en grande partie de gérer les personnalités, entre les bureaux, les joueurs et les agents. C’est une part importante de mon travail de gérer toute la dynamique, les personnalités et le pouvoir que détiennent les joueurs aujourd’hui. «

Après son arrivée à la tête des Nets, le double MVP a vite déchanté face à la réalité du rôle d’entraineur en chef au sein du vestiaire.

« J’ai été surpris lorsque j’ai entraîné, car je n’étais pas tellement dans l’équipe », admet Steve Nash. « Vous avez cinq minutes avec les joueurs avant le match, à la mi-temps et après le match. Ce sont les seuls moments où vous vous adressez à l’équipe. »

Communiquer, la clé du succès

Surtout que pour sa première expérience d’entraineur, Nash espérait mettre l’accent sur la relation avec les joueurs afin de les mettre en confiance et obtenir le meilleur de ses joueurs. Pour celui qui a été huit fois All-Star, la communication devait permettre de libérer le potentiel individuel.

« Je voulais être en connexion avec chaque joueur. Il est important de construire une culture et un environnement où les gens croient en eux et donnent le meilleur d’eux-mêmes. Ils doivent sentir que vous voulez qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes, » considère l’ancien joueur de Suns. « Le plus important est d’être honnête avec les joueurs, vous pouvez le faire de différentes manières. Il est important d’être clair et honnête avec les joueurs afin qu’ils ne ressentent pas de doutes. La communication est la clé. »

En apprenant sur le tas, l’entraineur Canadien a également fait face à la différence qui existe entre mener son équipe sur le terrain et être un leader depuis le banc.

« Pour moi, le plus simple a été de me sentir à l’aise dans mon rôle de leader et de montrer l’exemple. Ce qui est en réalité difficile du point de vue du coaching, puisqu’il s’agit d’un leadership totalement différent. Lorsque vous coachez, vous devez diriger sur de petites séquences, » affirme Nash.