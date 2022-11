Quand Kyrie Irving refusait de mettre en place les systèmes de Steve Nash

Avant la dernière polémique de Kyrie Irving hors des terrains, les Nets étaient déjà une équipe en pleine crise, qui venaient de se séparer de son coach, Steve Nash, malgré une victoire face aux Pacers. Il faut dire qu’auparavant, Brooklyn avait démarré la saison par cinq défaites sur ses six premières sorties.

Lors de ces six premiers matchs, beaucoup d’observateurs ironisaient d’ailleurs sur le fait que les Nets jouaient comme une équipe qui voulait la tête de son coach. Ce que le New York Post confirme désormais.

Car un scout adverse, qui travaille en NBA depuis des années, assure que lors de la défaite de Brooklyn contre Indiana, le 29 octobre, Kyrie Irving a une dizaine de fois ignoré les systèmes demandés par son coach.

« Je n’arrivais pas à croire ce que je voyais » a expliqué ce scout, chargé par une autre franchise d’étudier les systèmes de jeu et les habitudes des Nets. « Nash appelait quelque chose, et il (Kyrie Irving) mettait en place l’inverse. Je n’avais jamais vu un truc pareil. »

Une situation qui rappelle (en plus feutré) le départ de Jerry Sloan, à Utah, quand Deron Williams avait décidé d’arrêter de mettre en place ses systèmes, déclenchant la démission du coach à la fin du match…

Le New York Post confirme en tout cas une information de Marc Stein, qui expliquait juste après le licenciement de Steve Nash qu’il était bien connu chez les scouts adverses que Kyrie Irving ne suivait pas toujours les consignes de Steve Nash sur les systèmes. Mais que c’était devenu extrêmement flagrant lors de cette défaite face aux Pacers.

Deux jours après, Steve Nash quittait en tout cas le banc de Brooklyn et, avec la suspension de Kyrie Irving, les Nets semblent avoir retrouvé une certaine cohésion collective.

« Nous communiquons mieux et nous nous couvrons les uns les autres. Tout le monde se soutient mutuellement. C’est ce qui aide vraiment », explique Nic Claxton sur les derniers matchs. « Le principal, c’est la confiance. Faire confiance à son coéquipier, peu importe qui il est. Nous avons tous un travail à faire, et tout le monde travaille pour un objectif commun : gagner. Il faut être capable de faire taire les bruits extérieurs et se concentrer. »