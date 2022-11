Steve Nash n’est plus l’entraîneur des Nets !

Sept petits matchs (deux victoires pour cinq défaites). C’est tout ce qu’il aura fallu à Steve Nash et aux Nets pour divorcer dans cette saison, comme l’annoncent ESPN et d’autres médias américains.

« Nous voulons remercier Steve pour tout ce qu’il a apporté à notre franchise ces deux dernières saisons » explique le GM, Sean Marks. « Depuis qu’il est devenu coach, Steve a fait face à un nombre de défis sans précédent, et nous sommes sincèrement reconnaissants pour son leadership, sa patience et son humilité durant son passage. Personnellement, ça a été une décision très difficile à prendre. Néanmoins, après beaucoup de délibération et d’évaluation sur la façon dont notre saison a démarré, nous avons convenu qu’un changement était nécessaire. »

Ime Udoka ou Quin Snyder dans le viseur

Sur Twitter, le double MVP a remercié Joe et Clara Tsai, les propriétaires de la franchise, ainsi que Sean Marks. Il assure aussi que ça a été « un plaisir de travailler avec les joueurs, le staff et les dirigeants ».

Pour le moment, c’est Jacque Vaughn qui va diriger l’équipe, notamment ce soir à Chicago, mais ESPN assure que les Nets vont s’intéresser à Ime Udoka, ancien assistant de Steve Nash, The Athletic assurant d’ailleurs que les deux camps ont commencé à discuter, ou Quin Snyder pour la suite.

La décision des Nets, qu’ESPN annonce « mutuelle » (même si le communiqué de Sean Marks ne donne pas cette impression), ne surprend qu’à moitié. Kevin Durant avait ainsi réclamé la tête de son coach durant l’été et on sentait bien une cassure entre le « head coach » et ses deux stars, malgré la récente victoire face aux Pacers.

Difficile en tout cas de dresser un bilan de Steve Nash à la tête des Nets. Sur le plan comptable, il s’en va avec 94 victoires pour 67 défaites, et il n’était qu’à une pointure de la finale de conférence en 2021.

Sur le plan du jeu, ce fut toutefois extrêmement décevant, mais comme le rappelle Sean Marks, Steve Nash a connu une première expérience comme « head coach » particulièrement compliquée, entre les blessures, le statut vaccinal et les diverses frasques de Kyrie Irving ou encore l’arrivée puis le départ de James Harden. Comme le rappelle Bobby Marks, sur ses 161 matchs dirigés à Brooklyn, il a ainsi utilisé 83 cinq majeur différents…