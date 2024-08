Pour ses garçons, Nikola Vucevic veut encore jouer 4 ans

Voilà maintenant trois ans que la franchise des Bulls ressemble à un énorme gâchis. La franchise de l’Illinois semblait avoir assemblé les bonnes pièces avec DeMar DeRozan et Nikola Vucevic pour épauler Zach LaVine. D’autres éléments de choix comme Lonzo Ball ou Alex Caruso ont complété le puzzle. Mais les résultats n’ont pas été au rendez-vous et malgré la patience de la direction, celle-ci n’a eu d’autre choix que de conclure cette aventure par un constat d’échec pour se décider à repartir sur un nouveau projet.

Interrogé sur le sujet, Nikola Vucevic a estimé que les blessures à répétition au genou de Lonzo Ball ont complètement plombé les ambitions de l’effectif, notamment au niveau de l’équilibre que le meneur apportait par rapport aux autres forces en présence de l’équipe.

« Depuis la blessure de Lonzo Ball, nous n’avons pas pu obtenir les résultats espérés. Cela nous a beaucoup perturbés », a-t-il déploré. « Quand il jouait, on a été en tête à l’Est pendant un certain temps, ce qui n’était peut-être pas réaliste, même si on jouait bien, mais avec lui, on aurait pu se battre pour finir entre la troisième et la sixième place (…). Le reste des joueurs se concentrait davantage sur le scoring, que ce soit : LaVine, DeRozan et moi. Il nous a tous rassemblés, il a accéléré le jeu, il a joué un rôle important en défense, en défendant sur les meilleurs joueurs avec Caruso… Même si ses stats n’ont pas été impressionnantes, il a beaucoup compté pour nous. »

Faire briller les yeux de ses enfants, sa plus belle récompense

Inévitablement, la fin de la saison dernière a fini par sonner le glas de cette « ère » DeRozan-LaVine-Vucevic », prometteuse sur le papier, mais qui n’aura jamais pu hisser Chicago à la hauteur des attentes placée en ce trio. Alex Caruso et DeMar DeRozan ont donc quitté le navire, et Chicago s’apprête à prendre un nouveau départ. Nikola Vucevic va pour sa part s’atteler à garder la tête haute.

« Nous avons essayé avec de jeunes joueurs, puis nous avons eu de nombreuses blessures. Les rumeurs d’échange nous ont également affectés, nous empêchant d’obtenir les résultats que nous pensions pouvoir atteindre. Mais quand les résultats ne suivent pas, les changements ne tardent pas à arriver. DeRozan est parti, Caruso est parti, l’équipe s’est rajeunie et a voulu prendre une autre direction. Nous verrons comment se déroule la saison, et des décisions seront prises à partir de là ».

Même s’il a lui aussi été de temps en temps la cible du courroux des fans des Bulls, Nikola Vucevic va s’atteler à donner le meilleur de lui-même au sein de cette « nouvelle » équipe de Chicago, où des éléments comme Josh Giddey ou Chris Duarte sont amenés à émerger.

Déjà 13 saisons en NBA

A 33 ans, le pivot monténégrin se projette également sur la fin de sa carrière et les deux années qui lui restent aux Bulls pour essayer de bien finir cette aventure au sein de l’une des plus prestigieuses franchises de l’histoire de la ligue. Et si les résultats venaient à ne pas être au rendez-vous, le pote d’Evan Fournier ira chercher sa motivation dans les yeux de ses enfants avant de tirer sa révérence, idéalement d’ici quatre ans.

« Je suis conscient que ça fait 13 ans que je suis en NBA et que la fin n’est plus très loin. Je ne crois pas que je jouerai encore 13 ans, mais j’ai encore deux ans avec Chicago et j’aimerais en jouer deux ans de plus après ça », a-t-il poursuivi. « Je pense que je peux jouer à un niveau élevé jusque là, et ensuite je verrai. Je n’y pense pas beaucoup pour l’instant. Je me sens très bien. J’aime le jeu, et mes fils deviennent une plus grande motivation. Ils sont un peu plus âgés maintenant et conscients de ce que je fais. Ils viennent aux entraînements et aux matchs… J’aimerais qu’ils se souviennent que j’ai joué au basket à un haut niveau ».

Nikola Vucevic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHL 51 16 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.7 0.7 5.6 2012-13 ORL 77 33 51.9 0.0 68.3 3.6 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 32 50.7 0.0 76.6 3.3 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 11.0 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.9 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29 46.8 30.7 66.9 2.4 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 30 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 * All Teams 70 34 47.7 40.0 84.0 2.1 9.6 11.7 3.8 2.0 0.9 1.8 0.7 23.4 2020-21 * ORL 44 34 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.6 2020-21 * CHI 26 33 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2021-22 CHI 73 33 47.3 31.4 76.0 2.0 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 34 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.7 2023-24 CHI 76 34 48.4 29.4 82.2 2.8 7.8 10.5 3.3 2.5 0.7 1.6 0.8 18.0 Total 899 31 49.5 34.1 76.8 2.5 8.0 10.5 2.8 2.4 0.9 1.7 0.9 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.