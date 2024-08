Voici le premier panier à 4-points de l’histoire !

Il y a un mois, la Philippines Basketball Association avait officialisé la création de la ligne à 4-points (situé à plus de huit mètres du panier) et voici le premier tir à 4-points inscrit dans une rencontre officielle. L’histoire retiendra que c’est Chris Banchero, le joueur des Meralco Bolts, qui a marqué le premier panier à 4-points.

A 5 secondes de la fin de la possession, le joueur des Bolts a posé ses appuis et a dégainé face à un défenseur en retard au moment de remonter le gêner… Avant Banchero, des tirs à 4-points avaient déjà été inscrits mais c’était dans le cadre d’une expérience lors des deux derniers All-Star Games.

« L’entraîneur a dit il y a quelques semaines que je serais le premier à y parvenir. Nous y sommes parvenus », s’est félicité Chris Banchero après la rencontre. […] « C’est toujours bien d’être dans les livres de records. Je suis heureux d’avoir pu y parvenir. Je suis simplement heureux que nous ayons gagné ce soir. C’est une équipe difficile que nous avons affrontée. »

A Memphis, on l’utilise à l’entraînement

En NBA, la ligne à 4-points n’est clairement pas dans les cartons, même si des joueurs marquent désormais régulièrement à plus de 8 mètres Il y a une dizaine d’années, certains s’étaient exprimés sur le sujet, et il y avait des partisans pour comme Kyle Korver, et d’autres ne voulaient pas en entendre parler, comme Steve Kerr.

Cependant, certains coachs, à la manière de Taylor Jenkins, l’intègrent à l’entrainement pour faire progresser l’équipe et étirer le jeu. Ce quin est certain, c’est que cette ligne à 4-points aurait très certainement plu à Payton Pritchard, le spécialiste du ‘buzzer beater’. Le jeune marié avait assommé les Mavericks de deux tirs depuis la moitié de terrain pendant les Finals.