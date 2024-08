Blake Griffin, maître de cérémonie au mariage de Payton Pritchard

Baptêmes, mariages, bar-mitsvah… Jeune retraité des parquets, Blake Griffin a peut-être découvert une nouvelle piste pour sa reconversion : maître de cérémonie. Ce week-end, c’est lui qui s’est occupé des discours et des différentes cérémonies pour le mariage de son ancien coéquipier Payton Pritchard, avec Emma McDonald.

Dans l’enceinte du Wychmere Beach Club à Cape Cod, de nombreux Celtics étaient présents comme Jaylen Brown, Oshae Brissett, Lamar Stevens, Neemias Queta, Sam Hauser, Jaden Springer, et Svi Mykhailiuk, mais aussi Joe Mazzulla et le propriétaire Wyc Grousbeck.

Un ami proche du couple

Dans une vidéo partagée par Jaylen Brown (voir ci-dessous), on voit Griffin prononcer son discours et faire une blague sur ses dons d’imitateur : « A aucun moment ce soir je n’ai le droit de faire mon imitation de Payton. Alors ne venez pas me voir quand Payton n’est pas là pour me demander de le faire ».

Selon la mariée, c’est Griffin qui était la confident de Pritchard au tout début de leur relation, et l’ancien dunkeur des Clippers est devenu un ami proche du couple. « Nous l’avons choisi parce que nous savions qu’il garderait la cérémonie agréable et légère, et il a fait un travail fantastique ! » a écrit Emma McDonald sur Instagram mercredi. « La foule a absolument adoré, et nous aussi. C’était incroyablement unique d’être marié par un de nos amis ! »