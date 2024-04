Blake Griffin annonce officiellement sa retraite

On commençait à la voir arriver et Blake Griffin a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux : l’ancien ailier-fort des Clippers décide de prendre sa retraite à l’âge de 35 ans, après avoir passé un an loin des parquets NBA.

Son dernier passage dans la ligue remonte donc à l’année dernière, chez les Celtics, qui ont bien tenté de le faire revenir au jeu ces derniers mois, sans succès. L’ancienne vedette des Clippers et des Pistons a préféré profiter de la vie, plutôt que de se contenter d’un rôle au bout du banc d’un prétendant au titre…

Rookie Of The Year après une saison blanche

Il faut dire que, depuis sa superbe saison 2018/19 réussie à Detroit (24.5 points, 7.5 rebonds et 5.4 passes de moyenne), Blake Griffin n’est plus que l’ombre de l’intérieur All-Star (six fois) et All-NBA (cinq fois) qu’il a été au cours de la dernière décennie. Pépins physiques obligent, et poids du temps aussi, le Rookie de l’année 2011 a peu à peu perdu de sa superbe individuellement, faisant notamment peine à voir à Brooklyn.

Numéro un de la Draft 2009, l’ancien pensionnaire de l’université d’Oklahoma aura en tout cas marqué la ligue de son empreinte, avec ses posters et actions spectaculaires, sous les couleurs des Clippers. Une franchise qu’il a aidé à placer sur la carte entre 2010 et 2018, en compagnie de Chris Paul et DeAndre Jordan, et où il pourrait avoir prochainement son maillot retiré. C’est en tout cas le souhait de Doc Rivers, son ancien coach.

Blake Griffin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 LAC 82 38 50.6 29.2 64.2 3.3 8.8 12.1 3.8 3.1 0.8 2.7 0.6 22.5 2011-12 LAC 66 36 54.9 12.5 52.1 3.3 7.6 10.9 3.2 3.3 0.8 2.3 0.7 20.7 2012-13 LAC 80 33 53.8 17.9 66.0 2.3 6.0 8.3 3.7 2.9 1.2 2.3 0.6 18.0 2013-14 LAC 80 36 52.8 27.3 71.5 2.4 7.1 9.5 3.9 3.3 1.2 2.8 0.6 24.1 2014-15 LAC 67 35 50.2 40.0 72.8 1.9 5.7 7.6 5.3 2.9 0.9 2.3 0.5 21.9 2015-16 LAC 35 33 49.9 33.3 72.7 1.5 6.9 8.4 4.9 2.7 0.8 2.4 0.5 21.4 2016-17 LAC 61 34 49.3 33.6 76.0 1.8 6.3 8.2 4.9 2.6 0.9 2.3 0.4 21.6 2017-18 * All Teams 58 34 43.8 34.5 78.5 1.3 6.1 7.4 5.8 2.4 0.7 2.8 0.3 21.4 2017-18 * LAC 33 35 44.1 34.2 78.5 1.4 6.6 7.9 5.4 2.4 0.9 3.0 0.3 22.6 2017-18 * DET 25 33 43.3 34.8 78.4 1.1 5.6 6.6 6.2 2.4 0.4 2.6 0.4 19.8 2018-19 DET 75 35 46.2 36.2 75.3 1.3 6.2 7.5 5.4 2.7 0.7 3.4 0.4 24.6 2019-20 DET 18 29 35.2 24.3 77.6 0.9 3.7 4.7 3.3 1.5 0.4 2.2 0.4 15.5 2020-21 * All Teams 46 26 42.3 34.1 74.4 0.8 4.1 4.9 3.0 2.4 0.7 1.4 0.3 11.0 2020-21 * BRK 26 22 49.2 38.3 78.2 1.1 3.6 4.7 2.4 2.7 0.7 1.2 0.5 10.0 2020-21 * DET 20 31 36.5 31.5 71.0 0.4 4.9 5.2 3.9 2.1 0.7 1.6 0.1 12.3 2021-22 BRK 56 17 42.5 26.2 72.4 1.1 3.0 4.1 1.9 1.7 0.5 0.6 0.3 6.4 2022-23 BOS 4 9 25.0 33.3 83.3 1.3 1.5 2.8 0.8 2.0 0.5 0.5 0.0 2.5 Total 728 33 49.3 32.7 69.6 2.0 6.2 8.2 4.1 2.7 0.8 2.4 0.5 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.