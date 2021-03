Dès sa première année et encore plus avec l’arrivée de Chris Paul aux Clippers la saison suivante, Blake Griffin (32 ans, ce 16 mars) a été le fournisseur officiel des Top 10 du début des années 2010.

L’intérieur des Pistons était un mélange de Charles Barkley pour le physique et de Shawn Kemp pour l’explosivité et les qualités athlétiques. Avec sa puissance, il a ainsi martyrisé les cercles et les défenseurs qui ont essayé de le contrer et fait le bonheur de YouTube et Twitter pendant des semaines et des semaines.

On pense notamment à Timofey Mozgov, Kendrick Perkins, Pau Gasol, Aron Baynes ou encore Rudy Gobert. La liste est longue et avec ses dunks, Blake Griffin est capable de remplir un Top 100 de grande qualité.