La ligne à 4-points, l’astuce de Taylor Jenkins pour étirer le jeu des Grizzlies

L’une des priorités de Taylor Jenkins lors de son arrivée à Memphis, en 2019, était de faire progresser les Grizzlies à 3-points. De 28.9 tirs lointains (25e) par match avant son arrivée, les joueurs du Tennessee sont progressivement passés à 31.5, 31.4 et désormais 40 shoots tentés (8e) derrière la ligne à 7m25 cette saison. Surtout, l’adresse a aussi augmenté avec le volume, de 34.2% en 2018/19 (25e) à 34.7%, 35.6% et désormais 36.3% de réussite (7e).

Lors du dernier camp d’entraînement, le coach des Grizzlies a franchi une nouvelle étape, avec pour objectif de bonifier les positions de tirs à 3-points de ses joueurs. Pour ce faire, il a mis une place une bande de 120 centimètres derrière l’arc de cercle (exceptés les corners) dans le but d’espacer davantage le jeu offensif de son équipe.

Des résultats déjà visibles

« Lorsque nous nous sommes penchés sur notre attaque et notre défense pendant l’intersaison, sur la façon dont nous pouvions progresser sur l’étirement de la défense adverse. Nous avons pensé que la ligne à 4-points pourrait être vraiment bien pour nous sur le plan offensif », a ainsi glissé l’entraîneur.

Le principe est avant tout une marque mentale pour les joueurs, qui permet d’agrandir la marge de manœuvre des shooteurs en tentant d’ouvrir davantage la raquette pour pénétrer vers le cercle.

« C’est vraiment pour l’espacement, pour s’assurer que tout le monde est au large », a déclaré Jaren Jackson Jr. « Nous pouvons créer de l’espace pour les joueurs qui drivent, nos arrières, mais aussi pour le pick-and-roll. On veut vraiment mettre l’accent sur l’importance d’étirer le jeu au maximum ».

Les Grizzlies ne sont pas les premiers à avoir expérimenté cette astuce. Les Nets, les Hawks et les Sixers ont également déjà posé des bandes similaires dans leurs centres d’entraînement. Petit à petit, les joueurs de Taylor Jenkins trouvent leurs marques et ça s’en ressent au niveau des statistiques : avec 36.3% de réussite à 3-points, cette saison, Memphis affiche ainsi le meilleur pourcentage d’adresse de loin depuis 2007…

Ja Morant comme un poisson dans l’eau

« Je me suis parfois retrouvé en dehors des limites du terrain », s’est souvenu Desmond Bane sur les débuts de cette expérimentation. « Au début, c’était un peu difficile de s’y habituer, mais je pense que ce sera bon pour nous sur le long terme. Nous avons des gars qui sont capables de mettre ces tirs. Ça étire le jeu, et ça donne beaucoup plus d’espace pour que Ja Morant, Jaren Jackson Jr .et Dillon Brooks puissent faire leur travail ».

Le but final est que des joueurs comme Desmond Bane (8 tentatives à 3-points par match, la plus grosse moyenne de l’équipe) et De’Anthony Melton écartent le jeu au maximum afin que Ja Morant se trouve également plus à l’aise dans une attaque où il peut bénéficier de plus d’espace, afin d’attaquer plus facilement le cercle.

« Le terrain est plus ouvert, nous avons plus d’espace et c’est clair qu’il faut beaucoup plus de temps pour que le défenseurs soit dans les clous et puissent couvrir tout le terrain. Il y a beaucoup plus de lignes de drives ouvertes, dans lesquelles j’aime m’infiltrer », a-t-il souligné.