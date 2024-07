Aux Philippines, la ligne… à quatre points officiellement adoptée

Par le passé, il a vaguement été question de l’instauration d’une ligne à 4-points en NBA. Près de dix ans après ce « débat » qui paraît lointain, la Philippines Basketball Association décide de sauter le pas en adoptant le tir à 4-points pour sa prochaine saison.

Une nouvelle ligne située à un peu plus de 8 mètres du panier (27 pieds) va donc faire son apparition, en plus de la ligne à 3-points, environ un mètre plus près. Le championnat, qui existe depuis 49 ans, avait introduit pour la première fois cette fantaisie lors des All-Star Game 2023 et 2024, donnant lieu aux premières actions… à 5-points.

Cette mesure est toutefois loin de faire l’unanimité. Coach du « Rain or Shine », Yeng Guiao trouve par exemple « l’idée novatrice, mais je ne pense pas qu’on ait consacré suffisamment de temps et de réflexion pour comprendre pleinement ses effets à long terme sur le jeu ».

Une ligue jamais à court d’idées

Au-delà de la seule dimension sportive, en étant la première ligue à mettre en œuvre un tel tir primé, le technicien estime qu’il y a un risque en termes d’image.

« On sera les premiers au monde à le faire. La NBA a reporté sa décision à ce sujet en raison de l’objection de certains entraîneurs. On va passer soit pour des génies, soit pour des idiots si ça ne marche pas. »

On rappelle que le championnat philippin n’en est pas à sa première innovation. Il a notamment imposé des limites de taille aux basketteurs étrangers afin de ne pas compromettre la progression des joueurs locaux.

Passé par ce championnat, Dwight Howard avait par exemple estimé que la taille requise devait être revue. Selon qu’il portait des chaussures ou non, l’ancienne star du Magic pouvait devenir éligible et militait par ailleurs pour que Andray Blatche puisse continuer à jouer dans la PBA malgré sa taille.