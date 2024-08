Victor Wembanyama a beaucoup pleuré la semaine dernière. D’abord en demi-finale après la qualification face à l’Allemagne, puis en finale dans les bras de sa maman après la défaite face aux Etats-Unis. Pour le consoler, il y a eu cette longue accolade avec Kevin Durant. Les deux ont échangé quelques mots, et pour M6, le Français en a révélé la teneur.

« Clairement, c’est mon icône de jeunesse et personnellement, c’est mon joueur préféré. Bien sûr, il y a eu les classiques… Les encouragements, les félicitations des uns et des autres… » répond « Wemby » sur le plateau du 19-45. « Je lui ai clairement fait comprendre que je voulais apprendre de lui, et potentiellement lui voler une ou deux de ses techniques secrètes ».

Piquer le « timing KD »

Justement, de quoi s’agit-il ? En avril, après la saison régulière, Wembanyama avait évoqué l’un des « moves » qu’il souhaitait piquer à Durant.

« Il y a quelque chose que KD fait, et je ne sais pas si vous l’avez déjà remarqué, et c’est dans tout ce qu’il fait, même sans ballon. Il s’agit de cette microseconde – ce n’est pas vraiment une hésitation parce que c’est si rapide – où il s’arrête mais c’est suffisant pour prendre l’avantage sur le défenseur. Il ne fait jamais de sprint. Mais il se déplace très rapidement et il a le ‘timing KD’, comme je l’appelle, sur chacun de ses mouvements… J’essaie de le faire mais je vais travailler dessus cet été parce que c’est très difficile à faire. »

Le même Durant n’avait pas été avare en compliments après leur première rencontre. C’était en novembre 2023 et « Wemby » avait surpris tout le monde en plantant 38 points dans une victoire des Spurs face aux Suns. A commencer par Durant : « Il ne dribble pas trop, ou ne cherche pas trop le un-contre-un. Il fait en sorte de jouer simple, et c’est la marque des grands joueurs. »