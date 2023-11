Kevin Durant : « Wembanyama joue simple, et c’est la marque des grands joueurs »

Deux matches, deux défaites. C’est le bilan des Suns, candidats au titre, face aux Spurs qui sont en pleine reconstruction. Surpris une première fois à domicile cette semaine, les coéquipiers de Kevin Durant ont compté jusqu’à 27 points de retard cette nuit, et ce malgré le retour de Devin Booker. La faute à un extra-terrestre du nom de Victor Wembanyama, auteur de 38 points, dont 10 dans les quatre dernières minutes.

« Il possède un talent incroyable » témoigne Devin Booker. « Je pense que tout le monde le savait, et on essaie juste de trouver des solutions car on n’a jamais vu quelqu’un comme ça auparavant ».

Pour Kevin Durant, qu’on a vu plaisanter avec le Français à la fin du match, « Wemby » a un don rare. « Il ne dribble pas trop, ou ne cherche pas trop le un-contre-un. Il fait en sorte de jouer simple, et c’est la marque des grands joueurs. »

« Il a joué simple et on a vu ce que ça donne »

Justement, comment faire pour le freiner, et éviter de se prendre 38 points par un gamin de 19 ans ?

« Je crois qu’il a inscrit au moins 18 points sur des lay-up sur contre-attaque. Et puis on a changé sur lui, et il s’est retrouvé dans la raquette à récupérer des passes lobées » constate Kevin Durant. « Ils ont signé un très grand match collectivement. Il a mis quelques 3-points à la fin, et pour l’essentiel, il n’en a pas trop fait. Il n’a perdu que deux ballons, alors qu’il en perdait 4 ou 5 avant. Simplement du « catch-and-shoot », du « catch-and-finish ». Il a joué simple et on a vu ce que ça donne. »

De manière générale, Kevin Durant a apprécié le basket proposé par les Spurs, par leur capacité à se concentrer sur leurs points forts.

« Ils ont de l’envergure, et il y a de très bons joueurs chez eux. Ils ont des jeunes qui vont avoir de grandes carrières. Ce soir, ils ont cherché Wembanyama. Je l’ai vu sur transition » explique Kevin Durant. « Tre Jones a 10 passes, et il l’a cherché. Keldon Johnson l’a cherché aussi quand on changeait sur lui. Ils ont exploité au maximum sa taille face à nos petits pour lui donner des paniers faciles. Il nous l’a fait payer. »