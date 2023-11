Le MVP de la nuit | Décollage réussi pour la fusée Wembanyama !

On attendait un Kevin Durant revanchard, et on a vu un Victor Wembanyama en mode « alien » !

L’équivalent du « Wemby » qui en avait mis plein la vue il y a un an du côté de Las Vegas. Sauf qu’à l’époque, c’était face aux gamins de la Team Ignite, alors que cette nuit, le Français a assommé des stars NBA, dont deux superstars, avec ses 38 points, 10 rebonds, 2 passes et 2 contres. Le tout à 15 sur 26 aux tirs, avec très propre 3 sur 6 à 3-points. Et bien sûr la victoire au bout. La deuxième à Phoenix !

« La NBA possède les plus grands athlètes au monde, mais pour l’instant, ça se passe plutôt bien » réagit l’intérieur des Spurs, auteur d’une fin de match exceptionnelle ! Alors que les Suns avaient effacé un déficit de 27 points pour égaliser à 116-116 à quatre minutes de la fin, le Français va carrément prendre le match à son compte. Comme les plus grands, tous les ballons passent par lui, et il signe 10 points à 100% ! En face, les Suns n’inscrivent que 5 points à 1/10 aux tirs…

Gregg Popovich n’en croit pas ses yeux

« Il fallait que quelqu’un le fasse » répond Victor Wembanyama à propos de son « money time ». « Demain, ce sera peut-être l’un de mes coéquipiers ».

Plus que son total de points, c’est la manière avec laquelle le Français a pesé sur la fin de match. De la défense, du 3-points, des lancers-francs, un dunk, puis ce tir à mi-distance. « Wemby » a fait la totale aux Suns devant un public aussi médusé qu’admiratif.

« À chaque match, nous essayons de trouver le meilleur endroit pour faire mal », poursuit Victor Wembanyama. « Aujourd’hui, c’était peut-être de cette façon, demain ce sera quelqu’un d’autre. C’est ainsi que fonctionnent les grandes équipes. »

Les Spurs sont encore loin d’être une grande équipe, mais leurs 37 passes décisives pour seulement 8 balles perdues prouvent qu’ils apprennent vite. C’est encore brouillon, et on a vu que l’équipe pouvait alterner le très bon, et le très, très mauvais. Mais lorsqu’on possède un phénomène comme Victor Wembanyama, il suffit parfois de lui donner tous les ballons pour faire la différence.

Le deuxième plus gros total pour un rookie français

« C’est un joueur aux multiples facettes » résume Gregg Popovich. « Il va trouver le joueur démarqué. Il a confiance en lui. Il a réalisé quelques actions incroyables. Cela donne une très bonne combinaison. »

À l’arrivée, « Wemby » est le Français le plus rapide à atteindre la barre des 30 points, et il commence déjà à inscrire quelques lignes dans les livres d’histoire puisque ses 38 points sont le 2e meilleur total d’un rookie français après les 40 points de Rodrigue Beaubois. On peut aussi retenir que c’est le 3e plus gros total pour un rookie des Spurs.

Prochaine sortie du phénomène, dimanche, en « prime time » pour la France et ce sera face aux Raptors.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 4 27 46.0 26.3 70.0 2.3 5.3 7.5 1.5 2.8 1.5 4.8 2.3 16.3 Total 4 27 46.0 26.3 70.0 2.3 5.3 7.5 1.5 2.8 1.5 4.8 2.3 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.