Voici le calendrier NBA 2024/25 de la saison régulière

Après avoir révélé les deux rencontres de la soirée d’ouverture, les affiches de Noël et enfin le menu de sa deuxième NBA Cup, la NBA a dévoilé ce jeudi le calendrier complet de la saison régulière. Comme la saison passée, il n’y a que 80 matches dans cette première version du calendrier 2024/25 puisque les deux rencontres restantes seront ajoutées en fonction des résultats du tournoi de mi-saison.

On savait ensuite que Chris Paul ferait ses débuts avec les Spurs le 24 octobre, face aux Mavericks. Ce sera aussi le premier match de Klay Thompson avec Dallas, avant de retrouver les Warriors le 12 novembre. Paul George, lui, aura croisé ses anciens coéquipiers des Clippers une semaine avant, le 6 novembre, dans leur nouvelle salle.

La première semaine sera, comme d’habitude, riche en grosses affiches. Dès le deuxième soir, outre un Clippers – Suns, qui inaugurera l’Intuit Dome, un Sixers – Bucks est au programme. Le 24, après le match des Spurs face à Dallas, un alléchant Thunder – Nuggets est offert.

Alexandre Sarr commencera face à Boston !

De plus, le Martin Luther King Day est prévu le 20 janvier 2025, avec comme duel le plus intéressant sur le papier celui entre les Celtics et les Warriors. Dans la foulée de cette soirée, la « Rivals Week » sera lancée.

Pour les matches à l’étranger, on le sait, ça commencera le 2 novembre avec le Wizards – Heat à Mexico. Puis ça continuera les 23 et 25 janvier 2025 à Paris, pour deux rencontres entre les Spurs et les Pacers.

Enfin, pour les deux Français draftés aux deux premières places il y a quelques mois, Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr, les débuts seront opposés. Pour le premier, on commencera doucement puisqu’Atlanta recevra Brooklyn le 23 octobre. Quant au second, il débutera sa carrière à domicile face au champion au titre ! Les Celtics seront dans la capitale le 24 octobre. Tidjane Salaün, lui, avec Charlotte, affrontera Houston le 23 octobre également.

La NBA a dévoilé aussi les dates importantes de la saison :

Saison régulière : du 22 octobre 2024 au 13 avril 2025

Tournoi mi-saison : du 12 novembre au 17 décembre

All-Star Game : du 14 au 16 février 2025

Play-in : du 15 au 18 avril 2025

Début des playoffs : 19 avril 2025

Début des Finals : 5 juin 2025